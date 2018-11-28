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SAÜ güvenliği kampüs içindeki hayvanları besliyor

Sakarya Üniversitesi Güvenliğinde çalışan personeller kampüs içinde bulunan hayvanları severek besliyorlar.


Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) güvenlik görevlisi olarak çalışan personeller, kampüsteki tüm köpekleri hiç aksatmadan besleyerek korumaya çalışıyor. SAÜ güvenliğinde çalışan ve hayvanları beslemeyi ve korumayı çok seven Sibel Arın Sezer, insanların hayvanları yeteri kadar önemsemediğini dile getirerek, “Hayvanlara kimse acımıyor. Onların da bir canlı olduğu, korunması gerektiğinin kimse farkında değil. Onları doğal yaşam alanlarında korumalıyız, beslemeliyiz, zarar vermemeliyiz. Kendi çabalarımla bu yuvaları yaptım ama hayvanlar için yeterli olmuyor. Yıkık dökük yerlerde yaşamalarına yine göz yummak zorunda kalıyoruz. Minik dostlarımız için daha güzel ve yeterli sayıda yuvalar yapılabilir'' şeklinde konuştu.

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