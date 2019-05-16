SAÜ İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfları Yıl Sonu Programı gerçekleştirildi

SAÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen programın açılış konuşmasını yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, “Değerli hocalarımız, yıl boyunca siz öğrencilere bir şeyler katabilmek için olağanüstü gayret gösterdiler. Özellikle bahar döneminde derslerin yanında başka etkinlikler de gerçekleştirildi. Bu etkinlikleri düzenleyen hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum” dedi.

SAÜ İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hamza Ermiş de konuşmasında, “Bir yıldır büyük bir emek veriyoruz. İlim elde etmek zordur, fakat elde edilen ilmi muhafaza etmek daha da zordur. Eğer bu ilmi sınavlardan geçelim diye öğrendiyseniz, emin olun iki haftada unutursunuz. Umarım böyle olmaz ve size emanet edilen bu ilmi muhafaza edersiniz” diye konuştu.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, hazırlık sınıfı öğrencilerinin hazırladıkları Arapça şarkı ve ilahilerin okunması ile devam etti. Tiyatro ve slayt gösterilerinin de yer aldığı programda öğrenciler, kısa bir bilgi yarışması gerçekleştirdi. Öğrenciler, coşkulu ve eğlenceli geçen programın sonunda “2018-2019 İlahiyat Fakültesi Yılın Enleri” adı altında öğretim üyelerine hediyeler takdim etti. Programın sonunda katılan tüm öğrencilere teşekkür belgesi verildi.