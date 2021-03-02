SAÜ İlahiyat Fakültesi ve İl Müftülüğünden ortak proje

Dr. Ahmet Bostancı, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Abdullah İnce Sakarya Müftüsü Hasan Başiş'i makamında ziyaret etti. İl Müftü Yardımcıları Paşa Odabaş, Dr. Ravza Cihan ve Mehmet Şahin'in de yer aldığı görüşmede iki kurum arasındaki mevcut işbirlikleri gözden geçirildi ve ortak çalışmalar için yeni bir adım daha atılarak birlikte gerçekleştirilecek projeye ilişkin protokol imzalandı.

SAÜ İlahiyat Fakültesi ile Sakarya Müftülüğü arasında imzalanan protokol, Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya Şubesi ve Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı tarafından desteklenen proje “Beliren Yetişkinlerde Din Anlayışı, Gelecek Tasavvuru, Hizmet Beklentileri ve Değer Odaklı Eğitim Programının Meslek Elemanlarının Hizmet Sunumuna Etkisi” başlığını taşıyor.

Protokolü imzalanan ve dış kaynaklı AR-GE projesi mahiyetindeki projenin yürütücülüğünü SAÜ İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Abdullah İnce yapacak.

Projenin araştırma kısmında lisans ve lisansüstü programlarda eğitim gören “beliren yetişkinlerin” din anlayışı, geleceğe dair tasavvurları, din hizmeti sunan kurumlardan beklentileri araştırılacak. Geliştirme kısmında ise araştırma verilerinden hareketle beliren yetişkinlere yönelik hizmet sunan bireylerin hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen eğitim modülü geliştirilecek. Eğitim modülü ilk olarak Sakarya'da pilot bölgede uygulanacak. Daha sonra geliştirilen model ilgili kurumlara model proje örneği olarak sunulacak. Projede SAÜ öğretim üyeleri, müftülük personeli ve diğer proje personeli görev alacak.