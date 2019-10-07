SAÜ İlahiyat Fakültesinde Hazırlık Sınıfları Tanışma ve Bilgilendirme toplantısı

Programa, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, hazırlık sınıfında derse giren öğretim elemanları ve hazırlık sınıfı öğrencileri katıldı. Toplantının açılış konuşması İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı tarafından gerçekleştirildi. Prof. Dr. Bostancı, konuşmasında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tercih ettikleri için öğrencileri tebrik etti.

SAÜ İlahiyat Fakültesi olarak Arapça öğretimine önem verdiklerini ve iyi bir öğretim kadrosuna sahip olduklarını belirten Bostancı, öğrencilerden beklentilerinin Arapçayı en iyi şekilde öğrenmek olduğunu ifade etti. Bostancı, konuşması sırasında ayrıca yurtdışı değişim programlarından bahsederek, uluslararası ilişkilere önem verdiklerini ve yurt dışındaki birçok üniversite ile anlaşmalarının olduğunu söyledi. Bostancı, öğrencilere muvaffakiyetler dileyerek sözlerini tamamladı.

Açılış konuşmasının ardından konuşan Hazırlık Sınıfları Koordinatörü Doç. Dr. Hamza Ermiş ise konuşmasında hazırlık sınıfındaki eğitim-öğretim programı, önceki yıllardaki başarı durumları, sınav sistemi, devamsızlık hakkı gibi konularda öğrencilere bilgi verdi. Ermiş, ayrıca yıl boyunca gerçekleştirilecek takviye dersler, programlar ve aktiviteler hakkında da öğrencileri bilgilendirdi. Ermiş, öğrencilere başarılar diledikten sonra sözlerini tamamladı. Daha sonra Öğr. Gör. Hülya Afacan, bu sene hazırlık sınıflarında uygulanacak olan kur sistemi hakkında öğrencileri bilgilendiren bir konuşma yaptı.

Programın devamında Arapça Dil Grubu Öğrenci Topluluğunun (Multeka lugati'd-dad) faaliyetleri hakkında bir slayt gösterisi izletildikten sonra geçen yıl hazırlık sınıfları birincisi olan Remziye Ordu bir konuşma yaparak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Daha sonra Ürdün Arapça Yaz kursuna giden öğrencilerin eğitim aldığı dil kursu olan Ewan Enstitüsü'nün hazırladığı bir film izlendi. Slayt gösterisinin ardından hazırlık sınıflarında derslere girecek olan öğretim elemanları sahneye davet edildiler. Kendilerini tanıtan öğretim elemanları, öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundular.

Program, geçen yıl hazırlık sınıflarında ilk on dereceyi alan öğrencilere hediye takdim edilmesinin ardından sona erdi.