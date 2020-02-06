SAÜ ile Etnospor arasında işbirliği

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Dünya Etnospor Konfederasyonu arasında "Sakarya'da Üniversitenin 50'nci Yılı Etkinlikleri" kapsamında, geleneksel sporları koruma ve yaygınlaştırma konularında işbirliğine yönelik protokol imzalandı.

S AÜ Rektörlüğünde gerçekleştirilen protokol imza törenine Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Sekreteri Sami Serdar, SAÜ Genel Sekreteri Yaşar Kahraman, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Çiydem, SAÜ'den daire başkanları ile Dünya Etnospor Konfederasyonundan heyet katıldı.

Geleneksel sporları koruma ve yaygınlaştırma amacıyla birlikte sportif ve kültürel çalışmalar düzenlemek kapsamında imzalanan işbirliği protokolünde konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, SAÜ'nün 55 bine yakın öğrencisi, birçok alanda hizmet veren birimleri ve 50 yılı olan tarihçesi ile köklü bir eğitim kurumu olduğunu dile getirdi. SAÜ'de öğrencilere belli yetkinlikleri kazandırmayı amaçlayan sektörel entegrasyona önem verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Fatih Savaşan, İşyeri Fakültede uygulaması, 3+1, 7+1, Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi (UMDE) ve sektörden gelen uzmanların ders verdiği sektör dersleri gibi programlar aracılığıyla hem akademik olarak yetkin, hem de sektörlerle Ar-Ge uyumu yüksek öğrenciler yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'de ilk defa SAÜ'de başlatılan “Sosyal Transkript” uygulaması ile sosyal etkinliklere katılan öğrencilerin kazanımlarının tanınmasını sağladıklarını aktaran Prof. Dr. Savaşan, “Bu bağlamda geleneksel sporların tanıtılması da gerekli. Çünkü 55 bin öğrenci farklı yerlerden geliyor. Bu öğrenciler üniversite hayatını dolu dolu yaşarken, mezun olduktan sonra gittikleri yerlerde neticede temsilcilik yapacaklar. Bu protokolün de bu kapsamda geleneksel sporların tanıtılmasına, yaygınlaştırılmasına ve sürdürülebilir hale gelmesine ciddi bir katkı sunmasını bekliyoruz. Eğitim müfredatına bu konuyu eklemek, öğrencilerin bazı faaliyetlerini kredi olarak saymak, Etnospor bünyesinde öğrencilerin faaliyetlerinin, aldıkları bir takım kursların, devam ettikleri bir takım etkinliklerin sonucunda kredi kazanmalarına da imkan sağlamak gibi adımlar atılabilir. Dolayısıyla geçici değil eğitimi de içine alan sürdürülebilir bir kurgu üzerinden, Sakarya Üniversitesi olarak bu alanda fark oluşturmak istiyoruz. Hem şehrimiz, hem bölgemiz hem de diğer üniversiteler belki farklı boyutlarıyla bunu örnek alabilir diye düşünüyoruz” dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Genel Sekreteri Sami Serdar, DEK'in amaçlarından ve yürütülen faaliyetlerinden bahsederek, “DEK'in yurt içinden 5, yurt dışından 14 üyesi var. Bu federasyonlar Japonya'dan, Moğolistan'dan, Kırgızistan'dan, Azerbaycan'dan, Katar'dan, Rusya'nın Altay bölgesinden, Yakutistan'dan, Tunus'tan, Polonya'dan, Meksika'dan Arjantin'e kadar tüm dünyaya yayılmış geleneksel sporları icra eden federasyonlar. DEK'in hedefi ve amacı, geleneğe ait, toplumların kültürlerinin köklerine ait olan sporları ve oyunları, kendi ülkesinde, kendi mecrasında popüler hale getirmek, toplumun bu noktadaki farkındalığını artırmak ve yaygınlaşmasını sağlamak” diye konuştu.

2017 yılından beri her yıl İstanbul'da DEK Kültür Festivali yaptıklarını, Uluslararası Etnospor Forumu düzenlediklerini, geleneksel sporlara katkı sağlayan ve geleneksel sporcular yetiştiren kişilere, kurumlara ve yapılara ödüller verdiklerini belirten Serdar, “Bugün burada Türkiye'de bir üniversite ile ilk olarak bir işbirliği protokolü imzalıyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur, bereketli olur, bir model olur. Biz de böylece referans olarak göstereceğimiz bir yapı geliştiririz. Bu ilişki zaman içerisinde inşallah bu bir başlangıç olur, derinleşir” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan ile DEK Genel Sekreteri Sami Serdar, işbirliği protokolünü imzaladı.