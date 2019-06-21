SAÜ ile Kırgızistan Oş Devlet Üniversite arasında işbirliği

Sakarya Üniversitesi uluslararası işbirliği ağına bir yenisini daha ekleyerek Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi ile akademik işbirliği protokolü imzaladı. Eğitim ve araştırma alanlarında karşılıklı işbirliğini arttırmak için düzenlenen işbirliği protokolü, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ile Oş Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kanibek İsakov arasında imzalandı. SAÜ Rektörlüğü'nde düzenlenen imza töreninde, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı ve Oş Devlet Üniversitesi'nden gelen bir heyette hazır bulundu.

İmzalanan protokol çerçevesinde öğrenci ve akademik kadro değişimi, Barınma, enstitü ve merkezlerin kullanımı, akademik yayın, ortak proje ve diğer bilimsel bilgi paylaşımı alanlarında işbirliği yapılacak. Sakarya Üniversitesi olarak uluslararası işbirliklerine özel önem verdiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Üniversite olarak uluslararasılaşmaya özel önem veriyoruz. Oş Devlet Üniversitesi Kırgızistan'ın en büyük ve en eski üniversitelerinden birisidir. Uluslararası işbirliklerinde Avrupa ülkelerinin yanı sıra Ortadoğu ve Balkan ülkelerindeki üniversitelerle de işbirliği içerisindeyiz. Bu işbirliğinin iki taraf içinde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.