SAÜ ile MEB arasında büyük aile modeli protokolü imzalandı

Sakarya Üniversitesi tarafından geliştirilen Büyük Aile Modeli, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile yapılan protokolle yaygınlaşacak. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilen pilot illerde uygulamaya konulacak olan model, öğrencinin eğitiminde rol alan herkesin süreçleri izlemesine ve süreçlere dâhil olmasına dayanıyor. Modelde, sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalar, öğrencinin olgunlaşma düzeyine uygun planlı, dengeli ve düzenli bir şekilde oluşturuluyor.

Protokolün imzalanması ile ilgili olarak konuşan Sakarya Üniversitesi Rektörü ve Sakarya Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Teorik altyapısı SAÜ Eğitim Fakültesi tarafından geliştirilmiş Büyük Aile Modeli, bir süredir Sakarya Üniversitesi Vakfı Özel Okullarında uygulanmaktadır. SAÜ Vakfı Özel Okulları nitelikli bir eğitim anlayışı ile eğitim-öğretim sürecinde yer almaya devam etmektedir. Nitelikli eğitimin gerçekleştirilmesi, öğrencinin dinamik bir anlayışla tanınması, izlenmesi ve elde edilen bilgiler ışığında öğrencinin, öğretmenin ve velinin bilgilendirilmesine bağlıdır” dedi.

SAÜ Vakfı Özel Okullarında sınıfın öğretilen yer olmaktan çıkıp öğrenilen yere dönüştürüldüğünü aktaran Prof. Dr. Savaşan, “Sakarya Üniversitesi Vakfı Özel Okulları, öğretim merkezli eğitim anlayışına değil öğrenme merkezli eğitim anlayışına, öğretmen merkezli eğitim anlayışına değil öğrenci merkezli eğitim anlayışına sahiptir. Bu anlayış öğrenicinin eğitim sürecinin tüm paydaşlarının daha aktif katılımını gerektirmektedir” diye konuştu.

SAÜ Vakfı Özel Okulları yanında Erzurum Atatürk Üniversitesi Okullarında uygulanan model, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile yapılan protokolle ülkemizde yaygınlaşacak. İki kurum arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolü, diğer kurumlara bir yol haritası oluşturacak ve Türk Eğitim Sisteminin önemli bir ihtiyacı karşılanacak. Bilişim altyapısını kullanan Büyük Aile Modelinin kamu eğitim kurumlarının farklı kademelerinde yaygınlaşması, modelin kullandığı yazılımın revizyonuyla güçlendirilmesine de imkan tanıyacak.