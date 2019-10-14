SAÜ ile Pakistan Iqra Üniversitesi arasında işbirliği

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Pakistan'ın Iqra Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve Iqra Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Farzand Ali Jan, iki üniversitenin eğitim alanında işbirliğine yönelik bir protokol imzaladı. Rektörlük makamında düzenlenen protokol imza töreninde SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç da hazır bulundu.