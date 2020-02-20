SAÜ Maliye Topluluğundan 3. Geleneksel Bilgi Yarışması

Geleneksel Bilgi Yarışması” düzenlendi.

SAÜ Sabahattin Zaim Konferans Salonunda yapılan etkinliğe, SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Temel Gürdal, Maliye bölümü öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Yarışmaya katılan öğrencilerin üçer kişilik gruplar halinde yarıştığı etkinlikte toplam 7 grup yer aldı. Maliye ve genel kültür temalı soruların sorulduğu yarışmada öğrenciler, 14 soruyu 30 saniye içinde cevaplamak için çabaladı.

Yarışmanın sonunda ‘Doğu Ekspresi' adlı grup birinci olurken, kazanan öğrencilere hediyeleri takdim edildi.