SAÜ öğretim üyesinden esnafa eğitim

Dr. İbrahim Çil tarafından eğitim verilecek.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteğiyle “İmalat Sanayindeki Esnaf ve Sanatkârlar ile Çalışanlarının Yeterliliklerinin ve Firmalar Arası İşbirliklerinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) üyesi Sakarya Demirciler ve Tornacılar Odası üyesi 35 firma sahibine ve bağlı meslek odalarının yönetim kurullarından yöneticilere 18 Şubat- 1 Mart 2019 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Çil tarafından “Yalın Üretim, Endüstri 4.0, Dijital Tasarım ve Üretim, Modern Üretim Planlama, OEE Toplam Ekipman Etkinliği, Üretim ve Tasarımda Ergonomi ve Kalite standartları ve kalite kontrol” konularında eğitim verilecek.

Firmaların hem kendilerini hem de çalışanlarını Endüstri 4.0 koşullarına adapte etmeleri, savunma ve otomotiv sanayi gibi yüksek teknolojilerin kullanıldığı MARKA kapsamında bulunan Sakarya ve Kocaeli illerinde yoğunlaşmış büyük işletmelerin talep ettiği alanlarda rakipleriyle rekabet edebilmeleri için verilecek olan bu eğitimler, teorik ve uygulamalı olacak. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek.