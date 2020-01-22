SAÜ personeline aile içi iletişim eğitimi verildi

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Fuat Sezgin Salonunda 21 Ocak tarihinde gerçekleşen ve üniversite personelinin katıldığı eğitime Doç. Dr. Yusuf Genç konuşmacı olarak katıldı. Eğitime insan ilişkileri tanımlayarak başlayan Genç, kadın-erkek ilişkisini ve eğitimin ana konusu olan aile kavramını detaylandırarak anlattı.

Katılımcılara “çocukları nasıl büyüttük?” sorusunu yönelterek katılımcıların ebeveynlik rolünü sorgulamalarını sağlayan Doç. Dr. Genç, daha sonra çocuk büyütülmesinde dikkat edilmesi gereken konuları açıkladı. Ebeveynlerin çocuklarını ve çocukların ebeveynlerini anlama eşiklerinin neler olduğunu grafik üzerinde anlatan Genç, akabinde çocukların ebeveynlerine neler anlatmak istediklerini seslendirerek, ebeveynlerin sağlıklı aile içi iletişim için neler yapması gerektiğini açıkladı. Hatalı anne-baba tutumunu ‘ilgisiz, aşırı koruyucu ve mükemmeliyetçi aileler olarak tanımlayan Genç, ebeveynlerin çocukları kendilerine nasıl düşman ettiklerini örneklerle açıkladı.

Yusuf Genç, konuyu özetleyerek eğitimine son verdi.