SAÜ Rektörü Prof. Dr. Savaşan:

Dr. Fatih Savaşan, Eğitim öğretim süreçleri ile ilgili olarak yaşanan problemler hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile yakın temas halindeyiz" dedi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından Süleyman Demirel Kütüphanesinde “Mühendislik Fakültesi Eğitim-Öğretim Değerlendirme ve Planlama” çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, bu tür çalışmaların üniversite genelinde de yapılması gerektiğine dikkat çekti. Savaşan, “Eğitim öğretim süreçleri ile ilgili olarak yaşanan problemler hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile yakın temas halindeyiz” diyerek çalıştayın verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Daha sonra söz alan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Ayhan ise çalıştayın amacının SAÜ Mühendislik Fakültesi eğitim öğretim faaliyetleri ve süreçlerinin değerlendirilmesi ve geleceğe dair kısa-orta-uzun vadeli eğitim stratejileri oluşturarak, çıktıları projelendirmek, teknik/bilimsel ve süreç olarak fakültenin eğitim öğretim kalitesini artırmak olduğunu belirtti.

Açılışta konuşan SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç da eğitim öğretim süreçlerinde yapılacak revizyonlarda alınacak kararların doğrudan öğrenciyi etkilemesi sebebiyle çok hassas davranılması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Tonguç, hedeflenen çıktıların uzun sürede alınabileceğini ifade etti. Son olarak söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut da Mühendislik Fakültesi'nin üniversitede birçok konuda öncü olduğunu belirterek Eğitim-Öğretim Değerlendirme ve Planlama Çalıştayının diğer fakülte ve birimlere örnek teşkil edeceğini söyledi.

Çalıştay, Mühendislik Fakültesini oluşturan bölümlerin 8 yarıyıllık önerilen ders planlarının tanıtımını yapmaları ve önerilen ön şartlı dersler hakkında bilgi vermeleri ile devam etti. Çalıştayın koordinasyonunda görev alan Dr. Öğr. Üyesi Alper Kiraz'ın, bölümlerin eğitim öğretim süreçleri odağında yapacağı GZFT (Güçlü Yönler-Zayıf Yönler-Fırsatlar-Tehditler) analizi hakkında yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından, katılımcılar beyin fırtınası ile bölümlerinin eğitim öğretim süreçlerini değerlendirdi. Tehditlerle ilişkili riskler belirlenerek ve puanlanarak, bölümlerin aksiyon planları oluşturuldu.

Çalıştayın son kısmında tüm bölümler çalıştay hakkında kısa değerlendirmelerde bulundu. Hem çalıştay organizasyonunda görev alan hem de çalıştaya katılım sağlayan öğretim üyelerine SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç tarafından teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından çalıştay sona erdi.