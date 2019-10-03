SAÜ Rektörü Savaşan İletişim Fakültesinde Sektör Dersine katıldı

Dr. Fatih Savaşan, İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenen sektör derslerine katıldı.

SAÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen derse Rektör Savaşan'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hatem Akbulut ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç da katıldı. SAÜ İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı ve Medya Bölümünde dönemin ilk dersi olan “Reklam Tasarımı ve Yönetimi” dersinde Gri Creative Ajansı Başkanı Emrah Özdamar konuşmacı olarak yer aldı.

Özdamar derste bir ajansın nasıl çalıştığı, ajansların hangi unsurları içerdiği ve ajans sahiplerinin neler yaptığı gibi konularda temek bilgiler verdi. Derste bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Savaşan, sektör derslerinin öğrencilerin alan tecrübesi kazanmaları amacıyla uygulandığını ve hedeflerinin üniversite ve sektör arasındaki iletişimi artırmak olduğunu söyledi. Savaşan, “Tabi ki deneyim zamanla oluşacak. Derslere gelen öğrencilerin konuyu anlayacağını, anladığını da uygulamada göstereceğine inanıyorum. Kreatif alanda kendinizi göstermeniz ve atik olmanız lazım. Gençlerden beklentimiz bu fırsatı iyi değerlendirmeleridir” dedi.

Dersin ilerleyen haftalarında ajans ekibinden gelecek uzmanlar derse katılarak, gerçek kampanyalar üzerinden öğrencilere deneyimlerini aktarma fırsatı bulacaklar.