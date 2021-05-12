SAÜ, TOEFL IBT Sınav Uygulama Merkezi oldu

Amerikan İngilizcesinin üniversite düzeyinde kullanabilme becerisinin ölçüldüğü sınavın 2021 takvimi de SAÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açıklandı. SAÜ'nün ‘STN20423A, Sakarya University (PUBLIC)' ismiyle TOEFL IBT sınavlarının yapılacağı belirtildi. Artık ETS'nin yetkili TOEFL IBT sınav merkezi olan SAÜ Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılan açıklamada, sınavların Serdivan Esentepe Kampüsü, Kültür ve Kongre Merkezi, İngilizce Sınav Merkezi'nde yapılacağı bildirildi.