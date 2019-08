SAÜ Uluslararasılaşma hamlelerini devam ettiriyor

Lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenci niteliğini ve sayısını kademeli olarak artırmaya dayalı yol haritasına göre yaklaşık 3 bin 500 olan uluslararası öğrenci sayısı 2022 yılına kadar ikiye katlanacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sakarya Üniversitesi rektörü Prof.Dr. Fatih Savaşan, “Uluslararasılaşma ve bu bağlamda uluslararası öğrenciler konusu Onuncu Kalkınma Planı ile ülkemizin öncelikli alanlarından biri haline gelmiştir. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ise 2017'de ‘Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesini (2018-2022)' hazırladı. Bu belge, uluslararası öğrenci ve öğretim elemanlarının yükseköğretim sistemimize dâhil olmalarını kolaylaştırma amaçlı politikaların ele alındığı bir belgedir” dedi.

Yaklaşık 8 milyonu bulan uluslararası öğrenci varlığından Türkiye'nin aldığı 150 bine yaklaşan payın yeterli olmadığını söyleyen Prof. Dr. Savaşan, “Bu payın artırılmasında Sakarya Üniversitesi gibi potansiyeli olan üniversitelere daha fazla iş düşmektedir. SAÜ, öğrenci sayısını artırmayı değil, ki bu bizim için çok kolaydır, niteliği koruyarak hatta yükselterek öğrenci sayısını artırmayı hedeflemektedir. Sakarya Üniversitesi olarak uluslararası öğrencileri rutin bir öğrenci işleri süreci olmaktan çıkarmak ve gereken ağırlığı vermek için uluslararası ilişkiler koordinatörlüğü içinde uluslararası öğrenci merkezini oluşturduk. Bu birimde arkadaşlarımız rektör yardımcımız Prof.Dr. Barış Tamer Tonguç liderliğinde planlamalarını yaptılar, yurtdışında hedef ülkelerden öncelikli olanları ziyaret ettiler” diye konuştu.

Uluslararasılaşma stratejisinin bileşenlerini açıklayan Prof. Dr. Savaşan, İngilizce programlar açılmasının bu stratejinin bir parçası olduğunu söyledi. Savaşan, “Bu merkezimiz, bu yıl yaklaşık bin olan lisans öğrenci kontenjanını niteliği koruyarak doldurmayı hedefledi. Bu kayıt oranımızın yaklaşık üçe katlanması anlamına geliyor. Önümüzdeki yıldan itibaren Yunus Emre Enstitüleri ve Maarif Vakfı işbirliği ile çok sayıda dilde ve merkezde kendi yurtdışı öğrenci sınavlarımızı yapacağız. Bu hamle ile öğrencisini kendi seçebilen bir üniversite konumuna geleceğiz. Birçok ülkenin zeki öğrencisini ülkemize getirmek ve eğitmek şüphesiz ki ülkemize de o ülkelere de katkı sağlayacaktır. Kabul etmemiz gerekir ki İngilizce programlar üniversiteye farklı bir öğrenci kitlesini çekiyor. Uluslararası öğrenci seçmelerine katılan hocalar İngilizce programlara talep gösteren öğrencilerin nitelik olarak çok daha iyi olduklarını gözlemlemişlerdir. Türkiye'de okumayı ve Türkçeyi öğrenmeyi önemsemelerine rağmen uluslararası işgücü piyasasında yer almayı da hedeflemeleri normal. Sakarya Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İngilizce programımız vardı. Bu yıl yeni açılan İngilizce İşletme programı ile birlikte İngilizce lisans program sayımız ikiye çıktı” şeklinde konuştu.

Üniversiteler Türkiye'nin iddiasını desteklemeli

İngilizce yüksek lisans ve doktora programlarının uluslararasılaşma yanında araştırma ve yayın kapasitesini de önemli oranda artıracağını söyleyen Rektör Savaşan, “Dil bilen, araştırma altyapısı yüksek olan uluslararası öğrenciler üniversitemiz bünyesindeki altı enstitüde yüksek lisans ve doktora yapsınlar istiyoruz. Sakarya Üniversitesi, merkezi laboratuvar ve tematik laboratuvarlar bakımından belli alanlarda çok yüksek imkânlara sahip. Bu laboratuvarlar uluslararası nitelikli lisansüstü öğrencilerle daha etkin kullanılacaktır. Gelişmiş ülkelerin yaptığı da bu. Dünyanın her yerinden yetişmiş beyinleri kendi araştırma projelerine entegre ederek daha hızlı yol alıyorlar. Türkiye, artık iddiası olan bir ülkedir. Bölgesinde ve Dünyada söz sahibi olma iradesini son 15 yılda gittikçe daha yüksek tonda ortaya koymaktadır. Bu iddianın sürdürülebilmesi üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin katkısının artırılmasını gerektirmektedir. Üniversitemiz birçok disiplinde İngilizce yüksek lisans ve doktora programını yürütecek durumdadır. Nanoscience and Nanoengineering ve Computational Mechanics and Manufacturing yüksek lisans ve doktora programlarımız vardı. İngilizce işletme (tezsiz), Medya ve İletişim Çalışmaları, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği İngilizce yüksek lisans programlarımız YÖK tarafından 2019'da onaylandı. Temel bilimlerdeki hoca ve araştırma kapasitemizin daha etkin kullanılmasını temin edeceği için Fizik ve Kimya İngilizce yüksek lisans ve doktora programlarımız çok sayıda nitelikli yerli ve yabancı öğrenciyi çekecektir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği İngilizce tezli yüksek lisans başvuruları da onaylanınca üniversitemiz mühendislik alanında lisansüstü uluslararasılaşma konusunda önemli bir eşiği atlayacaktır” ifadelerini kullandı.