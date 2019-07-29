SAÜ ve BİK Resmi Reklam Protokolü imzaladı

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü makamında düzenlenen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz Sakarya gazetelerine verilecek reklamların Basın İlan Kurumu aracılığıyla verileceğini söyledi. Yerel basının kamuoyunu doğru bilgilendirmek gibi önemli bir görevi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Savaşan, yerel basının bu görevi yerine getirmesini temin edecek şeffaf ve doğru bilgi akışını sağlamaya çalıştıklarının altını çizdi.

Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürü Engin Kaşdaş da, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'a hassasiyetinden ötürü teşekkür ederek, “Üniversitemizle imzaladığımız bu protokol yerel basınımız için büyük önem taşımaktadır. Bu protokolün kurumumuza kayıtlı olarak yayın yapan ve yasal sorumluluklarını yerine getirerek kamuoyunu bilgilendiren yerel gazetelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Rektörümüze ve yönetimine bir kez daha teşekkür ediyor, basınımızın her açıdan desteklenerek güçlendirilmesi konusunda kurumlarımız arasındaki iş birliğinin artarak devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından taraflar arasında protokol imzalandı.