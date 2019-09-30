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SAÜ Yabancı Diller bölümünde ilk ders yapıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlük Yabancı Diller Bölümünde hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrencilere yönelik İlk Ders ve Oryantasyon Eğitimi yapıldı.


Etkinliğe Yabancı Diller Bölüm Başkanı Dr. Ulvican Yazar, Yabancı Diller Bölümü öğretim elemanları ve hazırlık sınıfları öğrencileri katıldı. İlk ders Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanı Dr. Ulvican Yazar tarafından verildi. Bu derste öğrencilere İngilizcenin önemi, yıl boyunca uygulanacak eğitim sistemi, dil öğrenme sürecinde uygulanacak çalışma yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.


Heyecanlı ve mutlu olduğu gözlenen hazırlık öğrencileri, ilk derse yoğun bir katılım gerçekleştirdi. İlk ders soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

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