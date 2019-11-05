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SAÜ Yabancı Diller bölümünden farkındalık yürüyüşü

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Yabancı Diller Bölümü, lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla maskelerini takarak Çark Caddesi’nde yürüyüş düzenledi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Yabancı Diller Bölümü, lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla maskelerini takarak Çark Caddesi'nde yürüyüş düzenledi.


2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte SAÜ Yabancı Diller Bölümü öğrencileri, maskelerini takarak lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmayı amaçladılar. Atatürk Parkının önünden başlayan yürüyüş, Çark Caddesi boyunca devam ederek Nuri Bayar Ortaokulu önünde sona erdi.


Yabancı Diller Bölüm Başkanı Dr. Ulvican Yazar, düzenlenen farkındalık etkinliğine katılan Yabancı Diller Bölümü öğretim elemanı Seda İlhan ve Yabancı Diller hazırlık sınıfları öğrencilerine teşekkür etti. Yazar, LÖSEV vakfına desteklerinin süreceğini sözlerine ekledi.

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