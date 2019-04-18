SAÜDAK afetlere hazır

SAÜ Genel Sekreterliği ve Sivil Savunma Müdürlüğü desteğiyle SAÜ akademisyenleri ve çalışanları tarafından kurulan SAÜDAK (SAÜ Gönüllü Doğal Afet Arama Kurtarma Birimi) gönüllülerine yönelik ‘Temel Afet Bilinci ve Yangınlara Müdahale' eğitimleri Sakarya AFAD tarafından verildi. Yaklaşık kırk gönüllünün katıldığı eğitimler Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsünde gerçekleştirildi. Program, İş güvenliği uzmanı ve AFAD gönüllüsü Aytekin Çırpar'ın “Yangınlara Müdahale” konulu teorik ve uygulamalı eğitimiyle başladı ve Sakarya AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş'ın “Temel Afet Bilinci” konulu semineriyle devam etti.

Programın içeriğinde, yanma ve yanma olayları, yangının sınıflandırılması, yangının nedenleri, yangında acil durum prensipleri, ülkemizde meydana gelen afet türleri, Sakarya ilinin afetselliği, afet çantasının önemi ve içinde neler olması gerektiği gibi birçok konu ele alındı. Eğitimin sonunda her gönüllü katılımcıya sertifikaları takdim edildi.

“Üç çalışma grubundan oluşuyor”

Her geçen gün gönüllü üye sayısı artan SAÜDAK Biriminin ana hizmet alanı “Acil Müdahale Grubu”, “Sevk ve İdare Grubu” ve “Araştırma ve Planlama Grubu” olmak üzere üç çalışma grubundan oluşuyor. Acil Müdahele Grubu Arama Kurtarma, Yangınla Mücadele, İlk Yardım ve Psikososyal Destek; Sevk ve İdare Grubu, Haberleşme, Koordinasyon ve Ulaştırma ve Araştırma ve Planlama Grubu ise Eğitim ve Öğrenci ekiplerinden oluşuyor. Gönüllülük esasına dayalı faaliyetlerini yürüten SAÜDAK Birimi üye kabül etmeye devam ediyor. SAÜDAK Üyelerinin tamamı gönüllülerden oluşuyor. SAÜDAK Birimi SAÜ Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Sivil Savunma Müdürlüğünü Mesut Oktay, SAÜDAK'ın başkanlığını gönüllü üyeler adına Doç. Dr. Şaban Köktürk yürütüyor.

SAÜDAK Birimi gönüllü üyeleri, Alaaddin Ağcadağ, Altan Ulu, Aykut Çegen, Ayşe Selcan Özdemirci, Behlül Tetik, Burak Çıtır, Elif Yıldırım, Ertan Ulu, Emrah Çetin, Fatih Aksoy, Fatih Arıcı, Filiz Şan, Hakan Öztürk, Hasan Hüseyin Taylan, Hasan Konak, Hasan Mıtıncık, İrfan Düşünceli, Merve Doyuran, Murat Tuna, Mustafa Fatih Yiğit Arman, Mustafa Kemal Köse, Mücahit Aydın, Mücahit, Ceylan, Nevzat Koyuncugil, Nilüfer Cerrah, Nuh Bahar, Özgür Pehlivan, Raşit Yayla, Recep Soğukçay, Samet Doğan, Semih Okutan, Şaban Köktürk, Şeyhmus Aksoy, Tacettin Koç, Taner Öztürk, Tunç İnce, Tuncay Narin, Turgay Balaban, Turgut Başaran, Veysel İnal, Zerrin Karakuzulu'ndan oluşuyor.