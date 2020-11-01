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SAÜDAK Ekibi arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İzmir'e gitti

Sakarya Üniversitesi Gönüllü Doğal Afet Arama Kurtarma Birimi (SAÜDAK) ekibi, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İzmir’e gitti.

Sakarya Üniversitesi Gönüllü Doğal Afet Arama Kurtarma Birimi (SAÜDAK) ekibi, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İzmir'e gitti.


Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından çöken binalarda arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Depremde en çok hasar İzmir'in Seferihisar ve Bayraklı ilçelerinde meydana gelirken, bazı evlerin yıkıldığı, çok sayıda binanın da hasar gördüğü belirtildi. Hasar gören ve yıkılan binalarda yapılacak arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere depremin hemen ardından Sakarya'dan yola çıkarak İzmir'e ulaşan SAÜDAK ekibi, burada çalışmalara başladı.

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