SAÜ'de 11. Ulusal Metalurji ve Malzeme Günleri

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Malzeme Bilimleri Topluluğunca bu yıl 11'incisi düzenlenen Ulusal Metalurji ve Malzeme Günleri (METAG 11) tamamlandı.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde 4-5 Mart tarihlerinde düzenlenen METAG 11'in ilk gününde “Türkiye'de Otomotiv Sektörünün Geleceği ve Otomotiv Sektöründe Malzeme Bilimi” konulu panel gerçekleşti. Panele SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut, SAÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Can Kurnaz, Toyota'dan Hakan Harmandar, Ford Otosan'dan Mehmet Burak Mısırlı, Tırsan'dan Gökhan Timaç ve Tofaş'tan Tolga Arslan konuşmacı olarak katıldı.

Panelin açılışında söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut, metalürji ve malzeme biliminin tanımını yaparak konuşmasına başladı. Prof. Dr. Akbulut, “Amerika ve Avrupa'daki büyük üniversitelere baktığımızda, ‘malzeme bilimi' ülkelerin en önde gelen alanı olarak değerlendiriliyor. Malzeme bağımsızlıktır. Malzemeye hâkim olan topluluklar dünyaya da hâkimdir. Hayal kurun. Hayali olmayan toplumların geleceği yoktur. İnsanoğlu neyi hayal ediyorsa, malzeme tasarımını bu hayaline göre yapması gerekir” dedi.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Süleyman Can Kurnaz'ın yaptığı panelde, otomotiv sektörünün tanımı, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki gelişimi, otomotiv sektöründe malzemenin önemi ve otomotiv sektörünün sorunları konuşuldu. Toyota yetkilisi Hakan Harmandar, otomotiv sektörünün Türkiye'de ‘sanayinin lokomotifi' olarak tanımlandığını belirterek, “Otomotiv sektörünün sosyal ve ekonomik açıdan içinde bulunduğu topluma ciddi katkıları vardır. Otomotiv sektörü, büyük bir istihdam ve tedarikçi ihtiyacı oluşturuyor” dedi. Türkiye'deki Ar-Ge çalışmalarının öneminden de bahseden Harmandar, “Ülkemizde ana sanayiler oldukça teknolojik durumdadır. Ama burada en önemli konu Ar-Ge'nin yapılabilmesi ve yan sanayinin kendi başına üretim yapabilmesidir. Bu yurtdışı bağımlılığını azaltır” diye konuştu.

Ford Otosan yetkilisi Mehmet Burak Mısırlı, konuşmasında otomotiv sektöründe üretim teknolojileri ve kabiliyetlerinin önemine vurgu yaptı. Mısırlı, “Ar-Ge'ye çok ciddi bir yatırım var. Ar-Ge, üretim ve katma değer oluşturmak adına ayrı bir fayda sağlar. Ar-Ge ilerlerken üretimin de desteklenmesi gereklidir. Üretimde çalışmaya meraklı mühendislere ihtiyacımız var. En büyük yatırım mühendis ihtiyacını gidermektir” şeklinde konuştu.

Etkinliğin devamında topluluk tarafından konuşmacılara plaket takdim edildi. METAG 11'de günün ikinci oturumu olan ‘Sosyal Oturum'da rock müzik grubu Pera'nın katıldığı bir söyleşi düzenlendi. Sohbet havasında geçen söyleşide öğrenciler grup üyelerine merak ettiklerini sordu. Söyleşinin sonunda grup üyelerine plaket takdim edildi.