SAÜ'de 18. Endüstri Mühendisliği Günleri başladı

Endüstri Mühendisliği Günleri” başladı.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde 25-27 Şubat tarihleri arasında düzenlenen etkinliğin ilk gününde Reysaş Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, Siemens Endüstri ve Pazarlama Müdürü Derya İren ile Miles and Smiles Pazarlama Müdürü Nuran Erdağ konuşmacı olarak katıldı. Üç oturum şeklinde gerçekleşen “Yeni Dijital Çağ” temalı etkinliğin ilk oturumu, Reysaş Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven'in konuşmasıyla başladı.

Çok zeki olmanın değil çok çalışmanın önemli olduğuna vurgu yapan Döven, ülkenin üreten, gayret eden ve işini seven mühendislere ihtiyacı olduğunu söyledi. Türkiye'nin dinamik bir ülke olduğunu dile getiren Döven, “Bu dinamiği enerjiye çevirmekte zorlanıyoruz. Büyüyemiyoruz, çünkü sistematik bir gelişmişliğimiz yok. İşte bunu sağlayacak olan siz yeni nesil mühendislersiniz” dedi.

Etkinliğin ikinci oturumunda Siemens Endüstri ve Pazarlama Müdürü Derya İren konuştu. Yeni dijital çağda değişen pazar ve müşteri beklentilerinden bahseden Derya İren, bu iki unsurun oyunu değiştirdiğini, artık insanların, cihazların ve sistemlerin birbirine bağlı olduğu bir çağın yaşandığını, insanları güzel değişimlerin olacağı ilginç dönemlerin beklediğini anlattı. Değişimin süreçle ilgili olduğunu belirten İren, sürecin çok yönlü olmaktan ve farklı düşünmekten geçtiğini kaydetti. İren, “Hata yapmaktan ve denemekten korkmayan ortamlara ihtiyacımız var. Biz millet olarak kurban psikolojisine girmeye alışmış insanlarız. Ancak bu psikolojiden çıktığımızda karşımıza birçok fırsat ve yenilik çıkacaktır. Deneyimlemek istediğiniz, sizi heyecanlandıran şeyleri bulun. Kendinize ‘Ben kimim? Nerede olmak istiyorum?' sorularını yöneltin. En önemlisi, çocuk olmayı hatırlayın. Çocukluğun vermiş olduğu merakı asla kaybetmeyin” diye konuştu.

Etkinliğin son konuşmacısı Miles and Smiles Pazarlama Müdürü Nuran Erdağ ise, “Miles And Smiles” dijital kart uygulamasından bahsetti. Erdağ, uygulamanın getirdiği yenilik ve kolaylıklar hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Etkinliğin sonunda SAÜ EMK tarafından konuşmacılara plaket takdim edildi.