SAÜ'de “2. İnovatif Ürün Geliştirme Sergisi” düzenlendi

İnovatif Ürün Geliştirme Sergisi” düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Fuaye Alanında 5 Aralık Çarşamba günü düzenlenen etkinlikte, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü üçüncü sınıf öğrencilerinin hazırladığı inovatif çalışmalar yer aldı. İlki geçen yıl düzenlenen etkinlikte sağlık alanında yeni fikirler geliştirme, faydalı modeller ve patent başvuru süreçlerine ilişkin bilgiler verilirken, etkinlik değerlendirme ve sergi havasında yürütüldü.

Sergi hakkında bilgi veren Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Öğr. Gör. Işık Atasoy yaptığı konuşmada, “Böyle bir etkinlik gerçekleştirebildiğimiz ve böyle bir farkındalığı sağlayabildiğimiz için çok mutluyuz. Öğrencilerimiz etkinliğimize severek ve isteyerek katıldılar. Bu serginin açılmasında bize destek olan öğretim görevlisi arkadaşlarıma ve yöneticilerimize teşekkür ederim” dedi.