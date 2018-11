SAÜ'de ‘2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi' başladı

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi” başladı.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrenin açılışına Sakarya Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Sakarya Ticaret Ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Kongrenin açılışında konuşan SAÜ Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Tunahan, “Bu yıl ikincisi düzenlenen Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi ilk olarak İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi tarafından gerçekleştirilmiştir. Kongre bazı açılardan diğer kongrelerden farklılık arz ediyor. Bu kongre, tedarik zinciri, lojistik ve taşımacılık disiplinlerindeki araştırmaları, yenilikleri, uygulamaları, eğilimleri paylaşma ve tartışma amaçlarına yönelik olarak, akademisyenler, iş dünyası, teknoloji geliştiricileri ve politika yapıcılar arasında benzersiz ve yüksek nitelikte bir platform oluşturmak, Türkiye'nin sürdürülebilir kent içi ve ulusal taşıma-lojistik alt yapısına ve uluslararası ulaştırma koridorlarında stratejik öneme sahip olmasına katkı sağlamak, taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm sürecine destek vermek, alandaki bilginin oluşması ve korunmasını teşvik etmek için ağ kurmak ve ilgili kuruluşlarla birlikte küresel girişimlerde bulunmayı amaçlamaktadır” dedi.

“2023 hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz”

Kongrenin düzenlemesinde emeği geçen herkese tebrik eden SAÜ Rektörü Prof. Dr. Savaşan, “İhracatımız son yıllarda yükselen bir ivme kazandı ve 2023 hedefleri doğrultusunda önemli adımlar atılıyor. Lojistik ve ulaşım ise bunun önemli bir parçası. Hem üretirken hem de ürettiğimizi ilgili yerlere dağıtırken lojistik önemli bir yer alıyor. Lojistik deyince öğreneceğimiz şeylerden birisi de zaman, zamanında üretim, zamanında dağıtım. Bu noktada düzenlenen kongrede iki gün boyunca uzmanlar konuşacak ve görüş bildirecek. Başarılı ve verimli bir kongre diliyorum” diye konuştu.

“İhracat rekoru kırıyoruz”

Türkiye'nin 72 bin 500 ihracatçısı olduğunu vurgulayan TİM Başkanı İsmail Gülle, “İhracatçılar ülke adına, Türkiye'nin her tarafında 27 sektörde üretimi gerçekleştiriyor ve bunu da yurt dışına ulaştırıyor. İhracatçılarımız bu sene her ay bir rekor kırdılar. En son Cumhuriyet tarihinin en yüksek ay ihracatını 15,7 milyar dolarla Ekim ayında açıkladık. Bu ay Cumhuriyet tarihinin en yüksek Kasım ayı ihracatını açıklayacağız. Sene sonunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatını açıklayacağız. Her ay ihracatta ayrı bir rekor kıra kıra gidiyoruz” diye konuştu.

Kongre iki boyunca dokuz oturumda, lojistik işletmelerinin yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, lojistik teknolojisi gibi başlıklarla gerçekleşecek.