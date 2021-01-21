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SAÜ'de, 251. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı gerçekleşti

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof.

Dr. Fatih Savaşan başkanlığında 251. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleşti.


251. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı video konferans yöntemiyle Dr. Fatih Savaşan başkanlığında gerçekleşti. Toplantı, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığını yürüten SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Toplantıda YÖK'e, yönetim kuruluna ve doçentlik komisyonuna üye seçimi, yurtdışında alınan doktora, sanatta yeterlik, doçentlik, profesörlük unvanlarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında değişiklik önergesinin görüşülmesi, doçentlik başvurularında istenen yabancı dil puan şartının görüşülmesi, doçentlik yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair önerilerin görüşülmesi gibi gündem maddeleri ele alındı.

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