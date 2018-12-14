SAÜ'de ‘3. Akademik Zirvesi' düzenlendi

Akademik Zirvesi' düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvede 2000'li yıllar sonrası Türkiye'de güvenlik sektöründe yeniden yapılanma, Türkiye'nin son dönem Ortadoğu politikası, Avrupa'nın Ortadoğu Politikası, Asya bağlamında Kuzey Kore gibi konularda oturumlar gerçekleşti. Oturumda konuşan Doç. Dr. Tuncay Kardaş, “Aktif çatışma bölgesi olmayan ve kurumsal hafızanın pekişmediği alanlarda yani Kuzey Kore ve Çin gibi alanlarda Trump yönetiminin ideolojik tercihlerinin daha fazla öne çıkıyor. Aktif çatışma bölgelerinde ve bürokratik aktörlerin uzun yıllardır baskın olduğu alanlarda yani Ortadoğu gibi alanlarda ise Trump yönetimi değil Pentegon gibi kurumlar etkin” dedi.

“Dış politikasına sahip değil”

Etkinliğin açılışında ‘Amerika'nın Yeni Dönem Dış Politikası' adlı bir konuşma gerçekleştiren Doç. Dr. Tuncay Kardaş, “Trump'ın bütünlüklü bir dış politikasına sahip değil. Mevcut güvenlik bürokrasisinin yetersiz ya da başkan karşısında etkisiz olduğu yönünde yoğunlaşan tartışmalar sürüyor. Atanamayan onlarca diplomat, sadece bir yıldan biraz fazla görevde kalabilen bir dışişleri bakanı ve kaotik yönetim, ABD devlet stratejisi hakkında kafa karışıklığını artırıyor. Trump'ın günlük politikada bir silah gibi kullandığı alışılmadık siyasal söyleminin abartılı ve aldatıcı yönleri de bu konudaki belirsizliği fazlalaştırıyor. Bürokratik keşmekeşin üstüne kurumsal iç savaşı da ekleyince, anlama çabası iyice zorlaşıyor. Trump'ın, Rusya politikasında bu kadar geride durmasının bir sebebi Putin'in elindeki belgelerdir. Bilindiği gibi Trump'ın Asya'da yaptığı birçok yatırımı var ve bu yatırımlar sırasında yaptığı yolsuzlukların belgeleri Putin'in elinde mevcut. Bu belgelerin ortaya çıkması Trump'a büyük zarar verebilir” ifadelerini kullandı.

“Devlet bürokrasisine muhtaç durumda”

Trump'ın siyasi bir tabana sahip olmamasının dış ve iç politikada insan kaynağı eksiğine sebep olduğunu dile getiren Doç. Dr. Kardaş, “Trump emrindeki uzman dışişleri personelinden memnun olmasa da mevcut askeri ve sivil devlet bürokrasisine muhtaç durumda. Trump yönetimi, dışişlerinde iki bakan yardımcısı hariç, üst düzey görevleri yürütecek büyükelçi atamalarının çoğunu hala yapamadı. Bunun bir sebebi Demokratların, Trump'ın adaylarını onaylamaması. Ancak daha önemli bir sebebi de bizzat Trump'ın milli güvenlik ve dış siyaset yapımını sahadaki kariyer diplomatlardan alıp güvenebileceği kesimlere vermek istemesidir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Doç. Dr. Kardaş, gelen soruları yanıtladı.