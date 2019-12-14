İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

SAÜ'de ‘3. Hemşirelikte İnovatif Ürün Geliştirme' sergisi düzenlendi

SAÜ’de ‘3.

SAÜ'de ‘3. Hemşirelikte İnovatif Ürün Geliştirme Sergisi' düzenlendi.


Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından “3. Hemşirelikte İnovatif Ürün Geliştirme Sergisi” düzenlendi. Gelenekselleşen “3.İnovatif Ürün Geliştirme Sergisi”, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Işık Atasoy'un koordinatörlüğünde Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Sergiye Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Sakarya Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Şakir Görmüş, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Op. Dr. Mahmut Atum ile SAÜ'lü öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.


Serginin tanıtımında Öğretim Görevlisi Işık Atasoy danışmanlığında öğrencilerin de katıldığı TÜBİTAK, G-Fast, Teknofast proje yarışmalarında elde edilen başarı öyküleri paylaşıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.