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SAÜ'de Akademik Oryantasyon Eğitim yapıldı

Sakarya Üniversitesi’nde (SAÜ) göreve yeni başlayan akademik personeller için ‘Akademik Oryantasyon Eğitimi’ düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) göreve yeni başlayan akademik personeller için ‘Akademik Oryantasyon Eğitimi' düzenlendi.


Hukuk Fakültesi Amfi-1'de yapılan eğitim toplantısında, akademik personele çeşitli alanlarda bilgiler verildi. Eğitim toplantısında Öğretim Görevlisi Selman Hızal tarafından ‘SABİS Bilgilendirme', Öğretim Görevlisi Ahmet Gökalp Kılıçarslan tarafından ‘Kurum Kültürü ve Aidiyet', Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Yar tarafından ‘e-kaynakların kullanımı', Kütüphaneci Şeyma Akın tarafından ‘Referans Düzenleyici Mendeley Eğitimi' ve Doç. Dr. Tuğrul Çetinkaya tarafından ‘Bilimsel Araştırma Projeleri' konularında, akademik personele bilgiler verildi.

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