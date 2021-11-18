SAÜ'de Akademik Yükselme ve Bilim İnsanı Ödülleri Töreni

Törende konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, "TÜBİTAK yetkinlik analizi raporuna göre SAÜ, enerji depolama, siber güvenlik, elektrikli ve hibrit araç teknolojilerinde Türkiye'nin ilk 5 ila ilk 3 üniversitesinden biridir" dedi.

Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Nevzat Kor Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Yükseköğretim Kurumu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Serdivan Kaymakamı Ali Candan başta olmak üzere çok sayıda akademisyen katıldı.

"Türkiye'nin ilk 10'unda veya ilk 20'sindedir"

Törende konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, akademisyenliğin bir sevda olduğunu belirterek, öğrencisini hayata hazırlayan öğretmenlere teşekkür etti. Savaşan, "TÜBİTAK yetkinlik analizi raporuna göre SAÜ, enerji depolama, siber güvenlik, elektrikli ve hibrit araç teknolojilerinde Türkiye'nin ilk 5 ila ilk 3 üniversitesinden biridir. Ortadoğu çalışmaları, İslam ekonomisi ve finansı, Osmanlı araştırmaları, diaspora çalışmaları ve Türk Dünyası araştırmaları sosyal alanlarda SAÜ markasını öne çıkaran alanlardır. SAÜ, 20 bilim alanında Türkiye'nin ilk 10'unda veya ilk 20'sindedir" dedi.

"İlim ışığını etrafına yayan bilim insanlarımızın sayıları gittikçe artacaktır"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Sakarya Üniversitesini tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

"İlim değer gördüğü yeri ziyaret edermiş. Öyle anlaşılıyor ki, Sakarya Üniversitemiz de bilimi, bilimsel çalışmaları takdir etmek suretiyle bilimi üniversitesine davet ediyor ve konuk ediyor. Bu açıdan Sakarya Üniversitemizde bugün gerçekleştirilen bu etkinliğin diğer üniversitelerimize de örnek olmasını diliyor ve temenni ediyorum. Bilim ödüllerine layık görülen sayın meslektaşlarımı tebrik ediyorum, çalışmalarının başarılı olmasını ve artarak devam etmesini diliyorum. Bilim insanları üniversitelerimiz tarafından bu şekilde takdir edildikçe inanıyorum ki sadece Sakarya Üniversitesinde değil, Türkiye'deki bütün üniversitelerimizde bu konuda gayret sarf eden güzel çalışmalar yapan, etki değeri yüksek çalışmalar yapan eserler ortaya koyan, ilim ışığını etrafına yayan bilim insanlarımızın sayıları da gittikçe artacaktır"

"Bilginin peşine düşmek mecburiyetindeyiz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise "Evimiz dediğimiz bu Dünya'da yaşamayı sürdürebilir ve burada hayatı deruhte edebilmemiz için, kendimizi, çevremizi tanımak ve bilmek gerekmektedir. Gündelik yaşam becerilerinden insan ilişkilerine, duygusal değişimlerden mantıklı düşünmeye, gökyüzü bilimlerinden yeraltı çalışmalarına bizden öncekinin metrajından bizden sonrakinin merakına kadar her alanda öğrenme arzusuyla bilginin peşine düşmek mecburiyetindeyiz. Bilmeye ve bilgiye duyduğumuz bu ihtiyacı akademik seviyedeki çalışmalarla karşılamak ve güvenilir yöntemlerle elde edilen sonuçları insanoğluyla paylaşmak için gayret gösteren siz değerli hocalarımıza saygılarımı arz ediyorum" dedi.