SAÜ'de Arapça Şiir Okuma Yarışması düzenlendi

SAÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen yarışma etkinliğine İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi ve Hazırlık Sınıfları Koordinatörü Doç. Dr. Hamza Ermiş ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Doç. Dr. Hamza Ermiş etkinliğin açılışında yaptığı konuşmasında, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti ve yarışmaya katılan tüm öğrencilere başarılar diledi.

Ön elemelerde başarılı olan 10 öğrencinin katıldığı yarışmanın jüri üyeliklerini İlahiyat Fakültesi akademisyenlerinden Öğr. Gör. Sihan Mohammed, Öğr. Gör. Nada Antar, Öğr. Gör. Nisreen Oglah ve Öğr. Gör. Reda Elsayed yaptı. İki etaptan oluşan yarışmanın ilk etabında öğrenciler şiirlerini seslendirdi ve Arapça hazırlık sınıfının hazırladığı ‘Arapça haber bülteni' sunumu yapıldı. İkinci etap olan final etabında ise yarışmacılar Arapça kaside okudu. Yarışma sonucunda öğrencilerden Musab Tiryaki birinci, Mehmet Şekerhan ikinci, Burcu Tunç ise üçüncü oldu.

Etkinlik, dereceye girenlere ve diğer yarışmacılara hediye takdiminin ardından sona erdi.