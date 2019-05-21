SAÜ'de 'Babam İçin Bir Fidan' projesi gerçekleşti

Etkinlikte Yetim, Öksüz Çocuklar Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinden (YÖÇEYDER) yardım alan 4-17 yaşları arasındaki yaklaşık 50 çocuğun babaları adına doğaya somut bir iz bırakmaları ve bu sayede hayatta olmayan babaları adına bir şey yaparak kendilerini güçlü hissetmelerinin sağlanması amaçlandı.

Proje kapsamında Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü'nden temin edilen fidanlar, Sakarya Üniversitesi kampüsünde Teknokent arazisine dikildi. Projeye TEMA Vakfı'ndan 20 Genç Tema gönüllüsü de eşlik ederek, çocuklara fidanları dikme esnasında fidanların nasıl dikileceğini gösterdi. Bunun yanı sıra günümüzde ağaçların bilinçsizce kesilmesi, oksijen kaynağı olan ağaçların önemi ve nasıl korunması gerektiği konularında çocuklara bilgilendirmeler yapıldı. Kampüs içerisinde gerçekleştirilen proje sayesinde, genel olarak ebeveynleri hayatta olan çocuklara oranla geleceğe karşı daha az umutlu ve akademik başarıları daha düşük olan yetim çocuklara, hem kampüs tanıtılmış hem de üniversitenin ulaşılamayacak bir hayal olmadığı aşılanmış oldu.

Fidanları dikmeden önce toplu olarak çocukların vefat eden babalarının ruhuna dualar edilip, aynı anda dikim işlemi gerçekleştirildi. Sakarya Üniversitesi “Genç TEMA” ve “Fikir ile Gelecek” öğrenci toplulukları gönüllüleri ve çocuklara gönüllü olarak mentörlük yapan SAÜ Sosyal Hizmet Bölümünden öğrenciler, çocuklarla birlikte halat çekme, çuval yarışı, voleybol gibi oyunlar oynayarak, çocukların eğlenceli bir gün geçirmelerini sağladılar.