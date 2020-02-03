İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

SAÜ'de bahar dönemi başladı

Sakarya Üniversitesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi başladı.


SAÜ 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders kayıtları, 27 Ocak Pazartesi ve 2 Şubat Pazar günleri arasında tamamlandı. Bahar Dönemi ders kayıtları sonucu toplam 36 bin 596 öğrenci, öğrencilerin yüzde 72'si derse yazılma işlemlerini tamamladı. Farklı nedenlerle derse yazılamayan öğrenciler için mazeretli yazılmalar 3-7 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak. Normal kayıtların tamamlanmasıyla birlikte kayıtlarını çeşitli nedenlerle yapamayan öğrenciler, ‘mazeretli yazılma' döneminde ders kayıtlarını yapabilecekler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.