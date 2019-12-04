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SAÜ'de ‘Ben, Vecihi Hürkuş'a yoğun ilgi

SUBÜ ve SAÜ öğrencileri tarafından organize edilen ‘Ben, Vecihi Hürkuş’a izleyecilerden tam not aldı.

SUBÜ ve SAÜ öğrencileri tarafından organize edilen ‘Ben, Vecihi Hürkuş'a izleyecilerden tam not aldı.


SUBÜ ve SAÜ bünyesinde bulunan Genç Mimar Sinan Mühendisler Öğrenci Topluluğunun organize ettiği “Ben, Vecihi Hürkuş” tiyatro oyunu SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kurtuluş Savaşı döneminde yaşayan, ilk Türk uçağını yapan ve İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen Türk Pilot Vecihi Hürkuş'un yaşamını anlatan tiyatro gösterisini SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, akademisyenler ve 600'ün üzerinde öğrenci izledi.


Tekamül Tiyatrosu Yönetmeni Yasin Çetin'in yazıp yönettiği oyun, kendisine bağlanan gazi maaşına bile yerli uçak üretimi sevdası yüzünden haciz konan Vecihi Hürkuş'un anılarını kaleme alıyor.

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