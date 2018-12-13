SAÜ'de ‘Bi' Gün Sakarya 18' adlı etkinlik düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi tarafından Bilişim Günleri kapsamında “Bi' Gün Sakarya 18” adlı etkinlik düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan etkinliğe Shift Delete.net kurucusu Hakkı Alkan ve Hyundai Ağ Güvenliği Yöneticisi Safa Çalışkan konuşmacı olarak katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan SAÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necati Yumuşak, bilişimin günümüzde insan hayatında hava, su ve gıda gereksinimleri gibi çok temel ihtiyaç haline geldiğini söyledi. Dekan Prof. Dr. Yumuşak, “Ülkemizi bilgi çağına taşıyacak olan unsurlardan birisi olan bilişimin gelişmesini sağlamak ve bilişime olan farkındalığı arttırmak; hem fakülte olarak hem de siz sevgili öğrencilerimiz olarak en öncelikli görevlerimiz arasındadır. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Topluluğu bugünkü etkinliğini de bu hedeflere ulaşmak için yapılan çalışmalardan birisi olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Bilişim mühendisleri yapıyor”

Shift Delete.net kurucusu Hakkı Alkan, konuşmasında üniversitelerin bilgi üretme yerleri olarak misyon ve vizyon belirlediklerini kaydetti. Türkiye'nin bilgi çağına ulaşması için bilgiyi üretmenin ve bunu bir güce dönüştürmenin, üniversitenin en temel görevleri arasında olduğunu aktaran Alkan, “Bugün hem ülkemize hem de dünyaya baktığımızda, en büyük düşmanlarımızın cehalet ve yoksulluk olduğunu görüyoruz. Cehaletle savaşmamızın tek yolu bilim üretmek ve bilimi en temel ilke yapmaktır. Yoksullukla savaşmanın en temel yolu da sanat üretmek ve sanatla ilgilenmektir. Mühendislik ise bu sanatlar arasında en güzelidir. Çünkü üniversitenin temel fonksiyonu fayda üretmektir. Sanat, değeri yüksek olan bir şeydir ve bunu en güzel mühendisler yapar. Uzun zamandır da bunu en güzel bilgisayar ve bilişim mühendisleri yapıyor” dedi.

“Siber güvenlik alanında ciddi anlamda açık var”

Hyundai Ağ Güvenliği Yöneticisi Safa Çalışkan yaptığı konuşmasında ağ, siber güvenlik ve ağ güvenliği konularına değindi. Çalışkan, “Teoriler üzerine yoğunlaştıkça, piyasaya atıldıkça kendinizi keşfetmeye başlıyorsunuz. Bilişim sektörü çok enteresan bir sektördür. Farklı dallardan bir araya gelip bu işini çok iyi yapan meslektaşlarınız var. Bu sebepten dolayı kimse iddialı olamıyor. İddialı olmanız için fark yaratmalısınız. Bilişim sektöründe iş bulma açısından şansınız çok yüksek. Şu anda siber güvenlik alanında ciddi anlamda açık var. Bir işe başvuru yaptığınızda, mevcut işinizi iyi yapıyorsanız işe alınmanız çok kolay olacaktır” ifadelerini kullandı.

Etkinlik konuşmacıların öğrencilerin sorularını yanıtlaması ile devam etti.