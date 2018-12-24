SAÜ'de ‘Çağdaş Sanat Buluşmaları' paneli gerçekleşti

STMF Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gizemfrit Amfisinde gerçekleşen panele çok sayıda sanatsever yanı sıra Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Marcus Graf, Sanatçı Burçak Bingöl ve Sanatçı Seçkin Prim konuşmacı olarak katıldı.

Akbank Sanat desteği ile 2010 yılından itibaren Contemporary İstanbul'un işbirliğinde düzenlenen “Çağdaş Sanat Buluşmaları” etkinliklerinin Sakarya Üniversitesi ayağında, çağdaş sanatın gündelik hayatla iç içe olmasına rağmen çok uzak bir yerde durduğu algısı konu edildi.