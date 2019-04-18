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SAÜ'de 'Cehennemden Kaçanlar' adlı resim sergisi açıldı

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde “Cehennemden Kaçanlar” başlıklı resim sergisi açıldı.


Resim Bölümü yüksek lisans öğrencisi Selen Gül Şentürk'ün “Cehennemden Kaçanlar” başlıklı sergisi, SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde açıldı. Şentürk'ün sergisinde, sanat tarihindeki “Memento Mori” kültünün resim sanatına yansıması ve ölüm temalı “Vanitas” resimlerine göndermede bulunan ve ölüm imgelerinin temsillerine yer verdiği eserleri yer alıyor. Eserler, gündelik gerçekliği birebir yansıtan fotoğraf ve gerçekliği imge düzeyinde soyutlayabilen malzemeler, çizgi, leke gibi plastik unsurlar ile yansıtılarak, gündelik gerçeklik ve bunun metaforik algısı ölüm teması etrafında kurgulanıyor.


Sergi, 23 Nisan Salı gününe kadar Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin üçüncü katında ziyarete açık olacak.

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