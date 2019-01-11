SAÜ'de ‘Çek-İm' fotoğraf sergisi açıldı

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından ‘Çek-İm' sergisi açıldı.

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Suzan Orhan ve yüksek lisans öğrencileri Merve Bozkurt, Kübra Timur, Zehra Karataş ile Özkan Başol'un eserlerinden oluşan "Çek-im" başlıklı fotoğraf sergisi, Kocaeli İzmit'te Mercek Sanat'ta açıldı. Sergide, Suzan Orhan'ın kamusal alandaki insanların durumlarını yansıtan sokak fotoğrafları, Merve Bozkurt'un gösterişçi tüketim toplumunda yemeğin fotoğraflanması üzerine ironik bir yaklaşımı yansıtan kurgu fotoğrafları, Kübra Timur'un kadına atfedilen güzellik ve estetik algısını Hindistan ve Etiyopya kabileleri üzerinden ele aldığı fotoğrafları, Zehra Karataş'ın marka bağımlılığını manipülatif kurgu çalışmalarının yanı sıra Özkan Başol'un zaman ve mekân bağlamında vernaküler fotoğrafları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Farklı konularda toplam 34 eserin yer aldığı sergi, 20 Ocak Pazar gününe kadar gezilebilir.