SAÜ'de ‘Çok uluslu firmalarda kariyer edinme” konferansı gerçekleşti

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferansa TRICON Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu Ürün Müdürü Ebru Canbeyli konuşmacı olarak katıldı. Konferansta kendi iş hayatındaki tecrübelerini anlatan Canbeyli, plastik ticareti, plastik ticaretinin geleceği, plastik alanında dünyadaki gelişmeler ve çevreye karşı neler yapılabileceği konuları hakkında bilgiler verdi.

“Piyasayı ve müşterileri iyi tanımak gerekir”

Sabit piyasanın ticaret için iyi bir şey olmadığını belirten Canbeyli, “Ticaret yaparken pozisyon almanız gerekir. Mesela fiyatların düşüp yükselmesini beklerseniz malda kalırsınız. Eğer fiyatların düşeceğini bilirseniz açığa satış yaparsınız. Bunlar ticarette tüccarların oynadığı enstrümanlardır. Yoksa herkes bir üreticiden mal alıp, üzerine belli bir miktar kar koyup satar. O zaman sizin bir komisyoncudan farkınız kalmaz. Burada sizin tüccar olarak yapmanız gerekenler, piyasayı ve müşterileri iyi tanımak, kimin ne zaman nerede ve hangi şekilde mala ihtiyacı olduğunu bilmektir. Müşterinizin deposunda malı ve hammaddesini bileceksiniz” dedi.

“Üretim yerine geri dönüşüm”

Plastiğin kullanım alanlarına değinen Canbeyli, dünya ticaretine bakıldığında yaklaşık 257 milyon ton plastik talebi olduğunu dile getirdi. Plastik kullanımının geleceğine ilişkin bilgi veren Canbeyli, “Dünyada en çok plastik madde üreten ülke Çin'dir. Kirlilikle ilgili birçok tartışma var. Avrupa Birliği bu konuna epey ciddi önlemler alıyor. ‘Plastik 2030' projesi var. 2030 yılında Avrupa'da kullanılan ambalaj malzemelerinin yaklaşık yüzde 60'ının ya geri dönüşümlü ya da yenilenebilir malzemelerden üretilmesi hedefi koyuldu. 2040 yılında da bu oran yüzde 100'e çıkacak. Büyük bir ihtimalle plastik sektöründe ambalaj sanayisinin ömrü tamamlanacak. 2040 yılından sonra artık ambalaj üretimi yerine elimizde olanları geri dönüştüreceğiz. Sadece ambalaj alanında değil yapı, tekstil alanındaki plastik kullanım oranının da düşürülmesi lazım” diye konuştu.

Konuşmasının devamın öğrencilere tavsiyeler veren Canbeyli, yabancı dil öğrenmenin önemine vurgu yaptı. Staj yapmanın gerekliliğini işaret eden Canbeyli, “Önce ne istediğinize karar vermek için denemeniz gerekiyor. Neyi sevip neyi sevmediğinizi elemeniz lazım. Bunun için de stajlar çok değerlidir. Ufak tefek de olsa tecrübe edinin. İş görüşmesine gitmeden önce biraz şirket ile alakalı bilginiz olsun. Çünkü istekli olmak çok önemlidir. Heyecan duymadığınız hiçbir şeyi yapmayın” diye konuştu.

Konferansın sonunda topluluk tarafından Ebru Canbeyli'ye hediyesi takdim edildi.