SAÜ'de deprem haftası kapsamında yaralı indirme tatbikatı yapıldı

1-7 Mart Deprem haftası kapsamında AFAD ekipleri tarafından Sakarya Üniversitesinde deprem tatbikatı ve araç tanıtımı gerçekleşti. SAÜ helikopter pistinde gerçekleşen etkinliğe SAÜ Rektörü Fatih Savaşan, AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlikler kapsamında Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM) binasına rampa kurularak yaralı indirme tatbikatı yapıldı. Daha sonra arama kurtarma ekipleri arama kurtarma araçları ve arama kurtarma köpeklerini tanıttı.

Önlemleri daha fazla alacağız

Etkinlikte konuşan SAÜ Rektörü Fatih Savaşan, “Burada güzel bir etkinlik düzenlenmiş AFAD koordinasyonunda. Sakarya Üniversitesi olarak bir gönüllüler topluluğumuz da var, çok aktif bir öğrenci topluluğumuz var. Biz alınacak tedbirler ile ilgili aslında her şeyi biliyoruz. Biraz depremin sanki bize gelmeyeceği veya diğer afetlerin bize vurmayacağı yönünde sanki bir ön bilgimiz varmış gibi ihmalkarlık içerisindeyiz aslında. Bu tip faaliyetler özellikle üniversite içerisinde yapıldığında çok daha kıymetli hale geliyor. İnşallah farkındalığımız daha da artacak. Almamız gereken önlemleri daha fazla alacağız. Sakarya Üniversitesi olarak çalışanlardan oluşan bir gönüllüler grubumuz var. Çok üst düzey eğitimler aldılar, belli yerlere giderek müdahalelerde bulundular ama öğrencilerin de gittikçe daha geniş kapsamda bu AFAD ile ilgili sürece de dahil olması ayrıca sevindirici. Burada onu görmekten de memnuniyet duyuyorum, inşallah deprem veya diğer afetler kapımızı çalmadan gerekli hazırlığı yaparız ve daha sonrasında ‘eyvah, vah' etmeden daha az zararla atlatırız diye dua ediyorum” dedi.

Tekrar toplum gündemine getirmek istiyoruz

AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş ise yaptığı açıklamada, “Gerek sivil savunma günü gerekse deprem haftası münasebetiyle ilimiz ve ülkemizde farkındalık oluşturabilmek adına değişik faaliyetler yapılmakta. Bizde ilimizde özellikle bu hafta içerisinde toplumda bir farkındalık oluşturmak, afet farkındalığını tekrar toplum gündemine getirmek ve bu anlamda da halkımızın bilinçlenerek, duyarlı hale gelmesi için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bugün de burada Sakarya Üniversitemiz ile ortaklaşa bir etkinlik icra ediyoruz. Öncelikli olarak afetin 3 aşaması var; afet öncesi, sırası ve sonrası. Öncesi için arkadaşlarımız burada bilgilendirme faaliyetleri yapıyorlar, AFAD Gönüllülüğü çalışması yapıyorlar, gerek üniversite çalışanlarımız gerekse üniversitede okuyan öğrencilerimize yönelik çalışmalar yaparak, gönüllü kayıtlarını alıyorlar. Gönüllü olanlara ne tür eğitimler verilecek, neler yapılacak bunla ilgili bilgilendirme yapılıyor. Afet sırası da önemli, afet sırasında afete çok hızlı ve etkili müdahale edilmesi gerekiyor bu anlamda da bugün burada arama-kurtarma ekiplerimiz var. Arama-kurtarma ekiplerimiz tarafından bazı senaryolar çerçevesinde tatbikatlar gerçekleştirildi. Yüksek katlarda vatandaşların mahsur kalmaları durumunda bu vatandaşlar oralardan nasıl kurtarılacak, enkaz altında kalan vatandaşlarımızın enkaz altından kurtarılmasıyla ilgili iş ve işlemler gösterildi burada. Yine aynı şekilde enkazdaki arama-kurtarmalarda bize en büyük yardımcı olan arama-kurtarma köpeklerimiz var. Bu arama-kurtarma köpeklerimiz burada hem vatandaşa tanıtıldı hem de onlarla birlikte nasıl faaliyet yapabileceğimiz konularında arkadaşlar bilgilendirildi. Ayrıca KBRN dediğimiz kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer afetler ile ilgili de gerek afet öncesi gerekse afet sonrasında yapılması gereken iş ve işlemler ile alakalı vatandaşlarımız bilgilendirildi ve bilgilendirilmeye devam ediliyor. Bu hafta münasebetiyle sadece bugün buradaki programımız değil hafta boyunca değişik programlarımız var. Bugün burada gönüllü çalışması da yapıyor arkadaşlar. Şu ana kadar yapılan gönüllü sayısı 106'yı buldu. Bu akşama kadar devam edecek. Muhtemelen 150 kişiyi bulacaktır gönüllü sayısı. SAÜ rektörümüzde AFAD gönüllüsü oldu” diye konuştu.