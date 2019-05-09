SAÜ'de depremden korunma yolları anlatıldı

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından “Türkiye'nin Depremselliği ve Deprem Güvenli Yaşam” başlıklı bir konferans düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan konferansa SAÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Levent Gülen konuşmacı olarak katıldı.

Konferansta 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ve 11 Mart 2011 Japonya Tohoku Depreminden görüntüler izleten Prof. Dr. Gülen, bu depremlerin ekonomide ciddi zararlara neden olduğunu söyledi. Son 30 yılda dünyada meydana gelen deprem bölgeleri hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Gülen, “Yerkürenin üzeri yapboz gibi plakalarla kaplı durumdadır ve bu plakalar hareket halindedir. Bu plakaların hareketleriyle tektonik deformasyonlar oluşur ve böylece depremler meydana gelir. Son 120 yıllık ortalamaya bakarak istatistiğini yapacak olursak, Türkiye'de her 4 senede bir 7 şiddetinin üzerinde bir deprem gerçekleşmektedir” dedi.

Bina güvenliğinde sağlam zeminin önemini vurgulayan Prof. Dr. Gülen, depremden korunma yolları hakkında bilgiler verdi. Depreme karşı hazırlık aşamasında bilgilenmek, planlamak ve tatbikat yapmak gerektiğini belirten Prof. Dr. Gülen, “Afetler Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal güvenliğinin önündeki en büyük engellerden biridir. Doğrudan ekonomik kayıplar açısından ölçüldüğünde doğal afetlerden kaynaklı kayıplar Gayri Safi Milli Hasıla'nın (GSMH) ortalama olarak yılda yüzde 3'üne mal olmaktadır. Afet riskine karşı nasıl hazırlanacağınızı ve nasıl korunacağınızı öğrenebileceğiniz eğitim programlarına katılın. Aile üyeleriniz ile birlikte aile afet planınızı hazırlayın. Afet ve acil durum çantasını mutlaka hazır tutun. Bu çantanın içinde su, yiyecek, düdük, fener ve bir miktar nakit para gibi önemli şeyler hazır bulunsun. Evinizdeki tesisatların yerlerini ve nasıl kapatılacağını öğrenin. Planlarınızı kontrol edin ve güncelleyin. Afetlerle mücadelede en önemli adım afetlere nasıl hazırlık yapılması gerektiği konusunda bilgilenmek ve yapılan hazırlıkları bir plan dahilinde uygulamaktır” diye konuştu.

Konuşmasının devamında Prof. Dr. Gülen, öğrencilere deprem anında yapılması gerekenler konulu bir video izletti.