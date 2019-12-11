SAÜ'de ‘Dijital Algı Yönetimi' isimli konferans düzenlendi

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen konferansa stratejist Cem Bağcı konuşmacı olarak katıldı. Algı yönetiminin ne olduğu ve dünyadaki algı yönetimi hakkında bilgi veren Bağcı, “Algı yönetimi denilince Türkiye'de çok anlaşılmıyor. Algının ne olduğuna dair Türkiye'de çok fazla bir bilgi birikim olduğunu düşünmüyorum. Kaynakça yok. Hep yurtdışındaki kaynaklar kullanılıyor. Bu kaynaklar bizim için çok önemli. Bunun farklı farklı etkileri var. Mesela psikolojik etkileri var. Sosyolojik etkinlikleri var ve istatistikleri var. Bunları okumadan bulunduğunuz konjonktürde algı yönetimine dair bir fikir üretemezsiniz. Anlayamadığınız bir iş ile alakalı proje geliştirmeniz de mümkün olmayabilir” dedi.

Sosyal medya çok etkili

Gençlerin ne istediğini tespit etmek amacıyla seçim kampanyalarında çeşitli araştırma çalışmaları yaptıklarını dile getiren Bağcı, bu araştırmaları özellikle sosyal medya mecralarında gerçekleştirdiklerini belirterek, “Türkiye'deki konjonktürü genel anlamda değerlendirdiğimizde 2013-2014 yılları hem uluslararası hem de Türkiye olarak çok önemli. İnsanlar bir tweetle neler değişebileceğini gösterdiler. Eskiden anket ile ölçüm yapılıyordu. Şimdi anketler ortadan kalktı. Artık insanların nasıl yorum yaptığına bakılarak ölçülüyor. Sosyal medya sayesinde tuttuğunuz takımı bile biliyoruz. Çünkü bunları siz paylaşıyorsunuz. Dünya bu noktaya giderken de bunları kullanabilmekle alakalı biz de elimizi taşın altına koyuyoruz” ifadelerini kullandı.