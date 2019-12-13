SAÜ'de dijital rönesans konuşuldu

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen etkinliğe konuşmacı olarak dijital sanatçı Ersin Kılıçoğlu ve Turkcell Satış Müdürü Murat Tavşancı katıldı. Dijital sanatçı Ersin Kılıçoğlu, konuşmasında denge, zıtlık, ritim, vurgu, bütünlük, tema ve görsel tasarım gibi tasarım prensipleri hakkında bilgiler verdi.

Kılıçoğlu, “Dijital bir görsel hazırlayacağınız zaman dijitali ön planda tutarak dijital şekilde yapmalısınız. Sanatta tasarımda taklit et, öncelikle başkalarının yapabildiğini yapabiliyor musun bir gör. Zamanla zaten kendi tarzın oluşacak” dedi.

Reklamcılıkta ve tasarımda izleyiciyi rahatsız edici unsurların kullanılmaması gerektiğine dikkat çeken Kılıçoğlu, reklamcılığın pozitif bir iş olduğunu ve önce istenilenin yapılması gerektiğini söyledi. Kılıçoğlu, tasarıma yeni başlayacak öğrenciler için işe temelden başlamaları ve bolca pratik yapmaları önerilerinde bulundu.

Turkcell Satış Müdürü Murat Tavşancı da dijital teknolojiler ve geleceğin teknolojisi hakkında konuştu. Dijital tasarım ve tasarım konusuna değinen Tavşancı, “Fark oluşturun. Tasarımlarınızı ihtiyaca göre yapmalısınız. Bir şansınız var ve onu kullanın vazgeçmeyin. Azimli olun, birilerinin sizi kandırmasına izin vermeyin, iyi analiz edin. Bir sanat dalıyla ilgilenenin” önerilerinde bulundu.