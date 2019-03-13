SAÜ'de düzenlenen ‘Kariyer Günleri' sona erdi

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde 11-12 Mart tarihlerinde gerçekleşen konferansın ilk gününe Ak Gıda İK Ücret ve Yan Haklar Müdürü Mustafa Deniz, Türkiye Finans Yöneticisi Deniz Bilgin ile Netlog Lojistik Operasyon Grup Müdürü Osman Teker konuşmacı olarak katıldı. İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, konferansın açılış konuşmasında akademik kariyer hakkında bilgiler verdi. Tüm öğrencilere akademik kariyer yapmaları tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Can, akademi hayatının zorluklarından ve akademisyenliğin gerekliliklerinden bahsetti.

Üç oturum şeklinde gerçekleşen etkinliğin ilk oturumunda konuşan Ak Gıda İK Ücret ve Yan Haklar Müdürü Mustafa Deniz, kariyer yaptığı firmalar ve deneyimleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Kariyer sürecinin çocukluk yıllarında başladığını ve o dönemde en büyük faktörün aile yaşantısı olduğunu anlatan Deniz, “Hepimiz farklı olanaklar içinde büyüyoruz. Herkesin geçmiş olduğu belli bir yol var. Geriye dönüp baktığınızda, avantajlı veya dezavantajlı olduğunuz durumlar olabilir. Ama sonunda yaptığınız tercihler ve çabalarınız sizi bir yere getiriyor. Bir işi başarmak istiyorsanız, konfor alanınızdan çıkın ve zorluklarla mücadele etmeyi öğrenin” dedi.

İş yaşamında bir amaç doğrultusunda ilerlemenin motive edici etkisinden bahseden Mustafa Deniz, “Kendinizi tanımak, amaç ve hedeflerinizi belirlemek için kendinize sorular sorun. Çevrenize nasıl katkı sağlayabileceğinizi düşünün. Değerlerinizi ve ilkelerinizi seçin. Etrafınızda gördüğünüz her insandan alacağınız bir mesaj vardır. Kariyer yapma sürecinde kendinize karşı sabırlı olun. Çünkü öğrenmek, dönüşmek ve gelişmek uzun bir serüvendir ve kolay değildir” diye konuştu.

Türkiye Finans Yöneticisi Deniz Bilgin, kendisinin de Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olduğunu belirterek, bankacılık tecrübelerini öğrencilere aktardı. Kariyerin 30 yılı bulan uzun bir süreç olduğuna vurgu yapan Bilgin, bankacılıkta kariyer hedefi düşünen öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Bilmenin, ilgi duymanın ve dert edinmenin kariyer kapısını açacak anahtarlar olduğunu belirten Deniz Bilgin, “Kariyer kapısını ancak dolu bir CV ile ve farkındalık yaratarak açabilirsiniz. Bu süreçte hangi işe uygun olduğunu bilmek, iş motivasyonunu bulmak ve insanlarla iyi iletişim kurmak çok önemlidir. Yaptığınız işi ve bundan sonra yapacağınız işi siz belirlersiniz. Yaptığınız işi sevin ya da sevdiğiniz işi yapın. Sevdiğiniz şeyi yapmazsanız veya yaptığınız şeyi sevmezseniz ya başarısız olursunuz ya da başarılı ama mutsuz olursunuz” şeklinde konuştu.

Günün son oturumunda konuşan Netlog Lojistik Operasyon Grup Müdürü Osman Teker, kariyerin tanımını yaptı. Günümüzdeki popüler mesleklere değinen Teker, popüler mesleklerin amacına uygun hizmet edebilmesi için eğitimli elemanlar yetiştirilmesi gerektiğini söyledi. Kariyerin üç unsurdan oluştuğunu belirten Teker, bu unsurların varlıklar, hedefler ve piyasa gerçekleri olduğunu kaydetti. Kariyer sürecindeki en önemli faktörün meslek seçimi olduğunu vurgulayan Teker, “Mesleğinizi seçmeden önce eksiklerinizi tamamlayın. Kariyer kişinin kendisi ile bitmiyor. Yüzde 51'i bireyin, yüzde 25'i yöneticinin, yüzde 24'ü örgütün sorumluluğuna bağlıdır. Sizin yapmanız gereken, ihtiyaç duyulan bir çalışan olmaktır. En büyük hedefiniz bilgi sahibi olmak olsun. Bildiğiniz işi yönetebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Konferansın ikinci gün konukları UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç ile Siemens Endüstriyel Servisler Satış ve Pazarlama Müdürü Taner Çağlar oldu. Konuşmasında rekabetin getirdiği avantaj ve dezavantajlardan bahseden Burak Kılıç, artık dünyada her şeyin çok ucuz olduğunu, bu nedenle bilginin para etmediğini, önemli olanın bilgiyi yorumlayabilmek olduğunu anlattı. İlgi alanına göre derin bilgi sahibi olunabileceğini belirten Kılıç, “Artık konu, vizyonunuz ile ne kadar fark oluşturabildiğinizdir. Kendinizi global bir oyuncu olmak üzere yetiştirin. Disiplinli çalışmak, yeniliklere kolay adapte olmak için gündemi ve teknolojiyi yakından takip etmek önemlidir” dedi.

Taner Çağlar ise Siemens şirketi hakkında bilgiler verdi. Şirketin geçmişten bugüne değişimini ve gelişimini anlatan Çağlar, şirketin içindeki organizasyonları, teknolojileri, çalışma alanları, piyasadaki yeri ve önemi hakkında öğrencileri bilgilendirdi.