SAÜ'de empati programı düzenlendi

SAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Sakarya Üniversitesi Görme Engelliler Biriminden İbrahim Bingül konuşmacı olarak katıldı. Doğuştan görme engelli olduğunu dile getiren İbrahim Bingül, “Engellilerle ilgili çözüm üretmek istiyorsanız, onlarla konuşmanız gerekir. Eğer konuşmazsak benim sizden çözüm istemem imkansız olur. Engelli insanlarla karşılıklı konuşarak çözüm üretmeliyiz. Ah! Vah! etmek yerine çözüm odaklı olmalıyız. Engelli insanların bu durumu konuşmadan çözüme kavuşmaz” dedi.

Görme engeli olan insanların diğer duyu organlarının çok iyi çalıştığını ifade eden Bingül, “Görme engeli olan insanların 5 duyu organından 4'ü çok iyi çalışır. Göremedikleri için çevresinde olanları diğer duyu organlarıyla hisseder. Betimleme yaparak nesneleri canlandırmaya çalışırlar. Birde hafızaları çok kuvvetlidir. Hafızalarının kuvvetli oluşu duydukları şeyleri unutmamalarını sağlar ve hata yapma oranlarını düşürmeye çalışırlar. Örneğin kulaklarındaki hassasiyet onların en ufak bir tıkırtıyı bile hissetmelerine olanak tanır'' diye konuştu.

Düzenlenen etkinlik İbrahim Bingül'ün konuşmasının ardından ‘Empati' isimli film gösterimi ile devam etti. Öğrenciler film gösteriminden sonra görme engelli insanlarla empati kurmak adına gözlerini kapatarak kısa videoları betimlemeye çalıştılar.