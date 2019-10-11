SAÜ'de Erasmus Değişim Programı tanıtıldı

SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans salonunda 10 Ekim'de yapılan ve iki gün sürecek etkinliğe Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SAÜ Erasmus Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Çisem Bektur ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, etkinlikte yaptığı konuşmasında Erasmus Öğrenci Hareketliliği programının önemine değindi. Rektör Savaşan, “Erasmus ve Mevlana gibi programlarımıza gereken özeni fazlasıyla göstermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin bir dönem de olsa yurt dışına çıkmasını ve eğitim almasını önemsiyoruz. Kültürel alışverişin ve farklı ülkeler görmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversite zamanında dil öğrenmek size fayda sağlar. Bilgi, ilgiyi doğurur. Umarız ki daha fazla öğrencimiz Erasmus hareketliliği programından yararlanır” dedi.

SAÜ Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çisem Bektur da etkinliğin açılış konuşmasını yaptı. Erasmus Koordinatörlüğünden Abdullah Nalbantoğlu, Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği faaliyetlerine başvuru, tercih ve onay süreçlerini anlattı. Erasmus hareketliliğiyle yurt dışına giden öğrenciler etkinliğin devamında, gittikleri ülke ve üniversiteler, aldıkları eğitimler ve gezip gördükleri yerler hakkında katılımcılara deneyimlerini aktardı.

Sunumların ardından AIESEC Yurtdışı Değişim Programından yetkilisi, AIESEC hakkında bilgilendirme yaparak, programın Erasmus ile bağlantılı ortak yönlerinden bahsetti. Etkinliğin sonunda öğrencilerle birlikte kampüs içinde ağaç dikimi çalışması yapıldı.