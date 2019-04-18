SAÜ'de ‘Eski Türklerin kutsal mezarları' adlı konferans düzenlendi

SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa sanat tarihçisi Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu konuşmacı olarak katıldı. Çoruhlu, konferansta çeşitli ülkelerdeki ve çeşitli bölgelerdeki kurganlar, kurganların yapılış şekli, yapısı, içerisinde ne gibi özellikler bulunduğu ve dönemin şartlarına göre nasıl ve hangi özelliklerle yapıldığı konularına değindi. Kurgan veya korgan kavramlarının Türk ve Altay kültüründe kutsal mezar ve türbe anlamına geldiğini belirten Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu, “Kurganlar, içinde ulu ve kutlu kişilerin yattığı dikkat çekici gömütlerdir. Eski Türk geleneklerinde genellikle yığma tepeler ve höyükler şeklindedir. Genelde devlet yöneticisi olanlar için yapılmışlardır. Ceset odasının döşemesi genelde ağaç kütükleri ve kalastan yapılır. Cesetlerin başı doğuya çevrilmiş olur. Ölen kişiler eşyaları ile birlikte gömülürler. Kurganların farklı bölgelerinde at cesetlerine de rastlanabilir” dedi.

“Kurganlar yaygın olarak görülmektedir”

Kurganların daha çok bozkır kuşağı adı verilen bölgelerde yaygın olarak görüldüğünü ifade eden Çoruhlu, bunun Türkler ve Türklerin atalarının yaşadığı bozkır bölgesi topluluklarının kültürlerinin ürünü olduğunu gösterdiğini söyledi. Prof. Dr. Çoruhlu “Söz konusu yapıların doğudan batıya bu kültür kuşağının uzandığı yerlerde, yüzlerce hatta binlerce örneğinin bulunduğu düşünülebilir. Böylece Avrasya kapsamına bakacak olursak, Baykal ötesinden Urallara, Karadeniz'in kuzeyinden Polonya'ya, Orta ve Doğu Avrupa'ya, Türkiye'nin bilhassa Trakya, Karadeniz, Orta ve Doğu Anadolu bölgelerine, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Moğolistan ve Çin gibi ülkelere kadar kurganlar yaygın olarak görülmektedir” şeklinde konuştu.

Çoruhlu, Türk kurganları arasında Pazırık, Uzuntal Vadisi Koş-Ağaç Rayonu, Aragol, Başadar, Şibe, Katanda, Kuturguntas ve Arzan kurganları gibi örneklerin bulunduğunu da sözlerine ekledi. Konferansın sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu'ya plaketi takdim edildi.