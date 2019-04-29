SAÜ'de Fen ve Sosyal Bilimler sempozyumu başladı

Ulusal Sakarya Mezunlar Grubu Fen ve Sosyal Bilimler Sempozyumu” başladı.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde başlayan ve iki gün sürecek sempozyuma Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut, Sakarya Mezunlar Grubu (SMG) Başkanı Seyfi Kurt ile SAÜ'den ve çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmasında Sakarya'nın Türkiye'nin siyasetinde, iş hayatında ve bürokrasisinde önemli bir yeri olduğunu söyledi. Sakarya Üniversitesi mezunlarının birçok yerde görünür olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Savaşan, “Mezunların birçoğu, alanlarında hizmet etmekle birlikte toplumsal olaylara karşı da daha hassas davranıyorlar. Sakarya Üniversitesinin bir ruhu var. 1970 yılından itibaren değerli hocalarımızın o günkü şartlar altında Sakarya'ya gelmesi ve farklı fakültelerde bu tarz çabalara girmesinin altında büyük hedefler vardı. Hedeflere ulaşıldı, fakat daha da ileri gitmemiz gerekiyor. Bu konuda mezunların, SMG'nin ve diğer derneklerin önemli katkıları var” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut da Sakarya Üniversitesinin köklü yapılar üzerine kurulduğunu ve ülkede stratejik kurumlara yöneticiler yetiştirdiğini dile getirdi. Öğrenciler ile mezunların koordine olmasını hedeflediklerini aktaran Prof. Dr. Akbulut, sempozyumun temel amacının mezunların tecrübelerini öğrencilere aktarmak olduğunu söyledi.

“Kariyer planlanmaz, günün doğrusu ile başlar”

Öğrencilik hayatında öğrencilerin sadece günlük dersler ile yetinmemesi gerektiğinin altını çizen Mavera Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Koca, diğer mezunların içinde farklı olabilmek için birden fazla alanda başarılı olmanın önemine değindi. Kariyerin planlanamayacağını söyleyen Koca, ”Kariyerin günün doğrusunu yapmak ile başlar. Hayat çok fazla değişkenli bir fonksiyondur. Dolayısıyla şeffaf ve önyargısız ilişkiler içinde olmalıyız. Herkesin referansı kendi çabaları ve kabiliyetleridir. Liderlik özelliğinizi geliştirmeniz gereklidir. İyi bir lider olmak, ilişki ve algıları iyi yönetmekten geçer” dedi.

Kendi iş deneyimlerini anlatan Koca, küresel dünyada finans dinamiğinin öncelikli olduğunu kaydetti. Türkiye'de finans ve insan kabiliyetlerinde zafiyet olduğunu belirten Koca, “Eksikliklere rağmen işbirliği yapmalı ve network bilgilerimizi açık tutmalıyız. Bugün güncel olan sosyal ve siyasi problemlerden ziyade, kendinizi donanımlı yetiştirmeye gayret göstermelisiniz. En önemlisi kendinizi mutlu olacağının alanlara yönlendirmelisiniz. Para için herhangi bir işe girilmez. Çaba gösterin ve çok yönlü olun” diye konuştu.

“Sadece hayal ile gelecek inşa edilmez”

Muş Alparslan Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, “Nasıl Bir Yönetim” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Makamların doğruların uygulanabileceği bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. İnanç, kariyer planlamanın ve geleceğe dönük hesaplar yapmanın fazla anlam içermediğini söyledi. Varlık ile vizyonun doğru orantılı olduğunu ifade eden Prof. Dr. İnanç, “Bir başkasının başarısı ya da başarısızlığı, bir diğerinin ne sığınacağı liman ne de mazereti olmalıdır. Geçmişe sığınan bir yönetici olmamak gerekir. Anı yaşayan ve an itibari ile yöneten anlayışın hâkim olması gereklidir. Sadece kurulan hayaller ile gelecek inşa edilmez. Yönetici olarak kolay kolay söz verilmemelidir. Söz verildiği takdirde de tutulmalıdır” şeklinde konuştu.