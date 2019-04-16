SAÜ'de Filistinli öğrencilerden Kudüs etkinliği

SAÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda yapılan etkinliğe Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Genel Sekreter Yaşar Kahraman, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Kur'an tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Filistin öğrencilerin hazırladıkları tiyatro ve sinevizyon gösterileri ile devam etti.

Etkinlikte bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın herkesin şehri ve bir kültür mozaiği olduğunu söyledi. Yüce, “Bugün bu mozaiğin bir parçası olan Filistinli kardeşlerimizin programındayız ve bu programda emeği geçen bütün kardeşlerimi kutluyorum. Sakarya sadece Sakarya'nın ve Sakaryalıların değildir. Geçmiş yıllardan bu yana Sakarya, farklı coğrafyalardan insanların yurdu, vatanı olmuş bir şehir, adeta bir kültür mozaiğidir. Filistin direniştir, Filistin yiğitliktir, Filistin Müslümanların gönlüne taht kurmuş şehirdir. Huzurun ve kardeşliğin şehri Sakarya'da böylesine anlamlı bir programda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Filistin davası, Kudüs davası sadece Filistin'in değil hepimizin ortak davası, ortak bir sorumluluğudur. İnşallah Filistin'in ve Kudüs'ün özgürlüğü için yüreklerimiz bir gönlümüz bir olacaktır. Kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız. Böyle güzel bir etkinlikte bizi Kudüs'e, Filistin'e yolculuğa çıkaran öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Filistin konusunda ümitlerini hiçbir zaman kaybetmediklerini belirtti Rektör Prof. Dr. Savaşan ise, “Filistin bizim için en diri kalan ve diri kalması gereken davadır. Her gelen yeni nesil bu davayı sürdürecektir. Dünyanın neresine giderseniz gidin Filistin davasına sahip çıkan birçok insan görüyoruz. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor ve davaya olan inancımızı güçlendiriyor. Filistin aynı zaman İslam dünyasında ve Türkiye'de neredeyse tüm farklı görüşlerden insanların ittifak ettiği, mesele bildiği konulardan birisidir. Kudüs'ün birilerince başkent ilan edilmesi, Golan Tepelerinin ilhak edilmesi, bunların tamamı geçici şeylerdir. Biz Allah'ın izniyle bu gençler bizimle olduktan sonra bunlar konjonktürel kalmaya mahkumdur. İnşallah Filistin bir gün İslam toprağı olarak, birleşik ve güçlü bir devlet olarak dünya devletler listesindeki yerini alacaktır. Her yeni nesil bu ümidin daha da dirilmesine ve güçlenmesine vesile oluyor. İnşallah gelecek bizimdir, gelecek Filistinlilerindir” diye konuştu.

Dekan Prof. Dr. Ahmet Bostancı da, “Her zaman haklı Filistin davasının ve Kudüs'ün yanında yer aldık ve yer almaya devam edeceğiz. Tarihte her zaman Müslümanlar nezdinde özel bir yeri olan Filistin ve Kudüs, Müslümanların gönlünde hep en önde olacaktır. Sakarya Üniversitesi de her zaman haklı Filistin davasında Filistin'in yanında yer almış, söz konusu adil olmayan kararı kınayarak başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'ni desteklediğini ilan etmiştir. Üniversitemizde okuyan Filistinli öğrencilerimiz özellikle bu etkinlikle Filistin'i gündemimize bir kez daha taşımışlardır” şeklinde konuştu.