SAÜ'de “G Power Analizi Kursu” eğitimi düzenlendi

SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde düzenlenen eğitime SAÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ünal Erkorkmaz, sağlık sektörü çalışanları ve öğrenciler katıldı.

Araştırmacıların pek çok çalışmada çalışmaya başlarken bağımlı ve bağımsız değişkenlerini belirlemediklerini söyleyen Doç. Dr. Erkorkmaz, gereksiz yapılan ölçüm ve testlerin araştırmaların maliyetini arttırdığını ifade etti. Başlangıcından itibaren iyi planlanmış ve örneklem büyüklüğü hesaplanmış çalışmanın daha az emek ile sonuçlandırıldığını belirten Doç. Dr. Erkorkmaz, bu tarz çalışmaların büyük avantaj sağladığını söyledi.

Kontrolsüz deneyin deney olamayacağını belirten Doç. Dr. Erkorkmaz, deney düzeni planlanırken tedavi grubu yanında mutlak surette bir ya da birden fazla sayıda, tedavi uygulanmayan, ‘sham tedavisi' uygulanan kontrollerin olması gerektiğini kaydetti. Örneklemede temel amacın seçilen örneklemin toplumu temsil edebilecek özellikte olması olduğunu dile getiren Doç. Dr. Erkorkmaz, örneklemin toplumu tümüyle temsil etmesinin beklendiğini söyledi.

Eğitimin amacının farklı deney düzenleri ve bu düzenlerde gereken birim sayısının belirlenmesinde kullanılan yaklaşımları aktarmak olduğunu belirten Doç. Dr. Erkorkmaz, eğitimin devamında katılımcılara örneklem çalışması yaptırdı.