SAÜ'de gençlik ve gelecek konuşuldu

SBB Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında SAÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman konuşmacı olarak katıldı. Konferansa SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürü Adem Turan, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, konferansın bu dönem SBB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ortaklığıyla düzenlenen üçüncü program olduğunu belirtti. Prof. Dr. Bostancı, “İdari ve akademik yönden yoğun programına rağmen bizlerin davetini kırmayarak bugün konferansımızı vermek üzere fakültemize gelmiş olan komşu şehrimiz Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman hocamıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasının başında gençliğe istenilen şekilde rehberlik edilemediğini belirten Prof. Dr. Kahraman, gençlerin beklentileri ve karşılaştıkları problemlere dair açıklamalarda bulunarak, bu beklenti ve problemler karşısında insanların üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmelerinin gerekli olduğunu ifade etti. Kahraman, “Gençlik birçok etkiye açık, gençlerin etkilendiği kaynakların tamamı onlara hem kişiliklerinde hem de mutlu ve müreffeh bir hayat yaşamaları noktasında hem de göz aydınlığı olabilecek nesiller olmaları noktasında çok da doğru yönlendirmeler yapmıyor” diye konuştu.

Gençlerin karşı karşıya kaldıkları en önemli problemlerden birinin değersizlik (nihilizm) olduğunu belirten Kahraman, para, statü ve gücün mutluluk vesilesi olarak görüldüğünü kaydetti. Kahraman, “Gençlerin en azından bir kısmı, bu üçü bir araya gelince mutlu olacağını düşünüyor. Hâlbuki biz paranın da statünün de gücün de insanlığın mutluluğunda belli bir yeri olmakla birlikte, asla mutlak anlamda mutluluğu getirecek şeyler olmadığını bilmemiz gerekiyor. Bizim medeniyetimizde piramit sistemi değil saf sistemi var. Gençlik var oldukça geleceğimizden ümitli olabiliriz. Ama gençliğin var olması yeterli değil, gençliğin içi değerlerle doldukça geleceğimizi daha iyi inşa edebilir ve onlarla ümitvar olabiliriz” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Abdullah Kahraman, konferansın devamında katılımcıların sorularını yanıtlarken, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı'nın Prof. Dr. Abdullah Kahraman'a hediye takdiminin ardından konferans sona erdi.